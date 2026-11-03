Ley Ricarte Soto: pacientes evalúan marcha ante posible recorte del 14%

Alejandro Andrade, presidente de la Federación Chilena de Enfermedades Raras (Fecher), afirmó en Una Nueva Mañana que la organización evalúa convocar una marcha ante la propuesta de reducir en un 14% los recursos del Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo de la Ley Ricarte Soto, contemplada en el proyecto de Presupuesto 2027 del Gobierno de José Antonio Kast.

La federación impulsa una campaña de recolección de firmas en cuidemoslaricarte.cl, que busca presentar ante la comisión mixta de Presupuestos para respaldar su demanda.

Andrade señaló que, si las autoridades no revisan la medida, consideran movilizarse: "Tenemos que volver a hacer ver que este es un problema que sí le afecta a las comunidades, a la población".

"Los enfermos no marchamos; es muy raro que marchemos porque estamos muy preocupados de estar enfermos y estamos ocupados en eso", sostuvo. Sin embargo, aseguró que están considerando una convocatoria para reunir más apoyo.

"Esto es algo que se logró con la ciudadanía y lo defiende la ciudadanía", enfatizó, y destacó que la cobertura de la ley no depende de si las personas pertenecen a Fonasa, una isapre o al sistema de salud de las Fuerzas Armadas.

"No podemos hacer magia contable"

El presidente de Fecher advirtió que los recursos asignados ya resultan insuficientes para sostener el funcionamiento de la ley.

"Es muy difícil sostener algún argumento que valide reducir aún más este presupuesto. La ley ya se agota en julio. Entonces, todos los meses de julio de cada año tenemos que pedir más dinero para suplementar esto", afirmó.

Añadió que llevan "mucho tiempo sin que se ingrese ninguna nueva tecnología", situación que calificó como peligrosa.

Según las cifras expuestas por Andrade, la ley beneficia a unas 77 mil personas y representa menos del 1% del presupuesto de salud. El dirigente puso el foco en quienes todavía no cuentan con cobertura.

"No tenemos el dinero para pagarlo todo, entonces nos parece ridículo que no lo usemos de forma eficiente, porque estamos dejando a personas afuera", cuestionó.

"No podemos hacer magia contable", recalcó. En esa línea, criticó que Hacienda plantee la posibilidad de solicitar recursos adicionales cuando se agoten los disponibles, sin resolver cómo incorporar a quienes siguen excluidos.

"Porque tenemos el mismo derecho a tener una calidad de vida, el mismo derecho a tener una proyección de vida", enfatizó.

Andrade recordó que uno de los objetivos de la norma es evitar que el costo de una enfermedad arrastre a las familias a la pobreza.

"Cuando se reduce el presupuesto en salud, aunque tú no tengas una cobertura de ese tipo, es una amenaza para ti. Porque si mañana la requieres, no va a estar disponible", advirtió.

Aumentar los recursos y reducir el fondo de reserva

Andrade también planteó la necesidad de avanzar en una reforma a la Ley Ricarte Soto que, según explicó, se encuentra en discusión en el Congreso.

El dirigente propuso priorizar dos disposiciones: aumentar los recursos del fondo y reducir la reserva del 20% al 10%, para disponer de más dinero destinado a tratamientos.

"Hay dos artículos que nos interesan, que podríamos sacar en un proyecto de acuerdo legislativo para el proyecto de reajuste fiscal, que ya tienen aprobado un informe financiero de la Dipres", sostuvo, en referencia a la Dirección de Presupuestos.

Según explicó, la reserva se estableció para enfrentar contingencias, como variaciones del dólar, un aumento de pacientes o cambios tecnológicos.

"Está muy bien hecho, pero aún podríamos actuar con un fondo de reserva del 10%. Así dispondríamos de más dinero, dejamos más dinero disponible para poder acceder a terapias", concluyó.