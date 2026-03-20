Lo Espejo despidió a 40 funcionarios por viajes al extranjero con licencia médica

La Municipalidad de Lo Espejo informó este viernes el despido de 40 funcionarios que viajaron al extranjero mientras contaban con licencias médicas.

De acuerdo con el municipio, los sumarios iniciaron apenas la Contraloría publicó el informe que reveló la existencia de más de 25.000 funcionarios públicos a lo largo del país que viajaron al extranjero mientras hacían uso de licencias médicas.

"Cuando conocimos la noticia, nuestra alcaldesa Javiera Reyes resolvió comenzar el proceso de inmediato. El uso correcto de los recursos y la probidad son fundamentales para dar una mejor calidad de vida a las personas. Nuestra gestión municipal se sostiene sobre ese principio", comentó Felipe Droguett, alcalde subrogante de Lo Espejo.

Además, la administración municipal informó que, tras las investigaciones internas, se determinaron las máximas sanciones para todas aquellas personas sobre las que se acreditó el uso indebido de licencias médicas para viajar al extranjero mientras debían mantener reposo.

Este número de destituciones representa la totalidad de los casos investigados que fueron susceptibles de recibir sanción administrativa, cuyas medidas fueron las más estrictas: la desvinculación.

"Es muy positivo que el Estado fortalezca su eje fiscalizador a través de mecanismos que permitan continuar haciendo que la gestión pública sea más eficiente y más transparente. Junto con eso, establecer estándares más altos sobre la gestión pública, de manera de que podamos asegurar que los recursos de todos y todas las chilenas sean bien utilizados", complementó el alcalde subrogante.

Por último, la Municipalidad de Lo Espejo informó que además se han instruido procedimientos de investigación respecto de períodos no contemplados por la Contraloría, con el objeto de realizar acciones de control permanente respecto del buen uso de licencias médicas y comentaron que aún se mantienen abiertas investigaciones por otros usos indebidos de licencias médicas.