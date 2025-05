Senador Castro y viajes con licencias médicas: "Es la punta del iceberg"

"No me cabe duda de que hay una gran estafa al Estado chileno", dijo el senador y médico de profesión Juan Luis Castro (Partido Socialista) en El Diario de Cooperativa este jueves, tras el informe de Contraloría que reveló que 25.078 funcionarios públicos viajaron fuera de Chile durante licencias médicas entre 2023 y 2024.

"Funcionarios públicos que defrauden al sistema público, Fonasa, al Estado, aparece como una doble falta que es agravante de este eventual delito que se está provocando", declaró el expresidente del Colegio Médico, que anunció que va a oficiar al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para resguardar el patrimonio fiscal.

El parlamentario por O'Higgins calificó el uso indebido de licencias en la administración pública como un problema sistémico, señalando que el caso de los viajes al exterior "es la punta del iceberg".

"Esto viene de una cultura, desde hace mucho rato, de gente que 'tira una licencia médica' como simplemente una transacción para comprar una licencia sin diagnóstico médico y tomarse días de vacaciones, como probablemente muchos de estos 25.000, buscar trabajo mientras están en una pega, poder hacer arreglos en la casa", denunció el militante socialista.

"Imagínese si nos ponemos a mirar todos los que defraudaron al Fisco pero no salieron de Chile... ¡Caramba! Ahí sí que podríamos llegar a cifras de cinco o seis dígitos", advirtió Castro.

El senador contextualizó que actualmente "hay 60.000 médicos aproximadamente que están emitiendo licencias y están habilitados para trabajar en Chile. Los grandes emisores son casi 300 que emiten más de 1.600 licencias médicas al año", mientras que "el promedio, donde está prácticamente el 95% de los médicos, está en menos de 500 licencias al año".

"De esos 300 médicos, el 45% son chilenos, el 54% son extranjeros, y los extranjeros son, en primer lugar, de Colombia y, luego, de Ecuador y Venezuela", detalló.

Añadió que "las grandes licencias son casi el 58% de salud mental, y el perfil del gran emisor de licencia -estoy hablando de los médicos- son generalmente médicos extranjeros, sin especialidad".

"Lo que no debiera pasar es que haya indulgencia"

Castro enfatizó que se deben aplicar sanciones a los involucrados, incluyendo sumarios administrativos y la devolución de dinero.

Acerca de la creación de un Comité Nacional de Ausentismo, anunciado por el Ministerio de Hacienda y que tendrá la misión de coordinar acciones a nivel central para enfrentar el mal uso de licencias médicas, comentó que "siempre es bueno que haya una reacción del Poder Ejecutivo", pero aclaró que "esta reacción no es que venga a cubrir un vacío".

"Hoy día —explicó el senador— la norma es muy taxativa y por eso la Contraloría ofició a 787 reparticiones del país, donde están esas 25.000 personas. con nombre, con RUT y con todos los detalles, que salieron del país estando con licencia".

En ese sentido, subrayó que "el exigir las sanciones a los funcionarios públicos que tuvieron esta mala práctica, esta defraudación al Fisco, es una tarea que existe y está en manos de los jefes superiores de cada servicio público: municipio, gobernación, de donde vengan estos funcionarios públicos".

"Yo no sé exactamente cómo van a operar todos estos servicios que están involucrados, pero lo que no debiera pasar es que haya indulgencia; o sea, que esto pase al olvido, que los sumarios sean eternos y que esto termine en una amnesia colectiva de todo. Eso no puede pasar a esta altura", alertó Castro.