ISP alerta por uso de melatonina en niños tras aumento de intoxicaciones en Chile

El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) emitió una alerta de farmacovigilancia advirtiendo sobre el aumento de intoxicaciones por consumo de melatonina en niños, niñas y adolescentes.

La autoridad recordó que en Chile este producto es un medicamento con venta bajo receta médica y que su uso en población pediátrica no está autorizado de forma general.

La advertencia surge tras un incremento sostenido de casos de sobredosis y reacciones adversas, tanto accidentales como intencionales, especialmente en adolescentes.

Aumento de casos en Chile y el extranjero

Según datos del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica (CITUC), entre 2019 y 2022 se registraron 927 casos de sobredosis de melatonina en el país.

38,2% correspondió a adolescentes

36,6% a niños

En paralelo, el Sistema de Vigilancia Integrada (SVI) contabilizó 123 notificaciones asociadas a melatonina entre 2020 y 2025, de las cuales el 41,6% afectó a menores de edad. Más de la mitad fueron clasificadas como intoxicaciones.

En Estados Unidos, los casos reportados en menores de 19 años aumentaron un 530% entre 2012 y 2021, según cifras de centros de control de intoxicaciones.

¿Por qué preocupa la melatonina en niños?

La melatonina es una hormona producida naturalmente por la glándula pineal y regula el ciclo sueño-vigilia. Aunque muchas personas la perciben como un producto "natural", su administración externa debe realizarse bajo supervisión médica.

En Chile existen 21 registros sanitarios vigentes con melatonina como principio activo, todos con receta médica y aprobados solo para:

Tratamiento a corto plazo del insomnio primario en adultos.

Ninguno está autorizado para menores de 18 años.

El ISP advierte que no se ha establecido con claridad la seguridad y eficacia de la melatonina en población pediátrica, especialmente en niños sin condiciones médicas específicas.

El riesgo de las "gomitas" y el mercado informal

Uno de los principales factores de preocupación es la comercialización internacional de melatonina como suplemento dietario, en presentaciones atractivas para niños, como gomitas saborizadas.

En Chile, la melatonina está clasificada como medicamento y no se vende en ese formato. Sin embargo, el ISP advierte sobre la existencia de un mercado informal de suplementos que ingresan sin control sanitario.

Los suplementos pueden presentar:

Dosis variables o inexactas

Presencia de contaminantes

Etiquetado poco claro

Posibles efectos adversos

Aunque el uso a corto plazo suele considerarse seguro en adultos, se han reportado efectos secundarios como:

Dolor de cabeza

Mareos

Náuseas

Somnolencia diurna

Pesadillas

Irritabilidad y cambios de ánimo

También se han notificado casos graves en adolescentes, incluidos intentos de sobredosis intencional, en algunos casos combinados con otros psicofármacos.

Existe además preocupación científica por su posible impacto en el desarrollo hormonal y la pubertad.

Recomendaciones del ISP

El Instituto de Salud Pública enfatiza:

No administrar melatonina a menores sin indicación médica.

Comprar solo en farmacias autorizadas.

Priorizar hábitos saludables de sueño antes de recurrir a medicamentos.

Administrarla 30 a 60 minutos antes de dormir si fue prescrita.

Evitar su uso en embarazo y lactancia.

La autoridad llamó a madres, padres y cuidadores a evitar la automedicación y a notificar cualquier sospecha de reacción adversa a través del Sistema de Vigilancia Integrada.