Paciente tetrapléjico recibió la visita de su perrito con cáncer en hospital de Viña del Mar
El encuentro fue posible gracias al programa "Visitas de Acompañamiento de Mascotas".
El encuentro fue posible gracias al programa "Visitas de Acompañamiento de Mascotas".
Un paciente tetrapléjico que permanece internado en el Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar recibió la visita de su perrito Siam, con quien ha compartido durante 15 años y que actualmente padece un cáncer terminal.
El encuentro fue posible gracias al programa "Visitas de Acompañamiento de Mascotas", una iniciativa del establecimiento que busca mejorar el ánimo de los pacientes y contribuir a su recuperación mediante el contacto con sus animales de compañía.
Javier Dejon lleva dos meses y medio en la Unidad de Paciente Crítico Adulto (UPC), luego de sufrir un accidente que le provocó un trauma raquimedular, una lesión que afecta la columna vertebral y la médula espinal.
"Mi hermano lleva dos meses y medio acá, y todavía le falta tiempo. El tema es que el perrito tiene un cáncer terminal y han sido compañeros durante 15 años. Es su amigo; anhelábamos un reencuentro. En definitiva, es su hijo, iba para todos lados con él y se entendían perfectamente", explicó Alicia Dejon, hermana del paciente.
Las condiciones de salud de Javier le impidieron abrazar o tocar a su mascota, ya que se encuentra tetrapléjico y tiene una traqueostomía que no le permite hablar.
"'¿Por qué no me lo pusieron acá en el pecho?', nos indicaba mediante gestos; nos retaba. No lo podíamos hacer por su delicada condición de salud. Fue alegre, pero a la vez triste, pues podría ser la última vez que vea a Siam", recordó su hermana.
Desde el equipo de salud también destacaron el efecto positivo en el ánimo del paciente, ya que Javier preguntaba constantemente por su perro cuando recibía a sus familiares, preocupado por su mascota que está en sus últimos días.
"Los equipos están muy emocionados por esta visita. El establecimiento hace un buen tiempo que está recibiendo y dando esta opción a quienes lo requieran. Los equipos están disponibles para recibir a todos aquellos que, cumpliendo las condiciones, puedan realizar estas visitas de acompañamiento de mascotas", comentó el director del Hospital Dr. Gustavo Fricke, Juan Carlos Gac.