Paris respondió al Colegio Médico: No creo que tenga que pedir disculpas

El ministro de Salud, Enrique Paris, recalcó que no ofrecerá disculpas luego de que el Colegio Médico (Colmed) criticara los dichos del secretario de Estado, quien aseguró que "los médicos acaban de recibir un bono mucho más sustancioso que los mismos funcionarios de salud".

La polémica se desató en los últimos días entre el Colmed y Paris, que partió con el secretario nacional del gremio, José Miguel Bernucci, que aseguró que muchos servicios de salud han tenido que reajustar sus sueldos, porque "no hay más presupuesto".

En el programa "Hola Chile" del canal La Red, el titular de Salud apuntó que Bernucci "está engañando a la población" porque los sueldos no se verán reducidos, sin embargo, y lo que marcó la polémica en redes sociales, Paris indicó que "los médicos acaban de recibir un bono mucho más sustancioso que los mismos funcionarios de salud".

Y, en este punto, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, señaló que el ministro "confunde a la opinión pública" porque mezcla el Presupuesto para la atención primaria y el aumento en el per cápita para el próximo año, lo que ha derivado en una paralización de los funcionarios de la salud.

Respecto a las declaraciones del ministro de Salud, @DrEnriqueParis, respecto a las rebajas en los sueldos de médic@s del sector público, desde el #Colmed creemos necesario aclarar algunos puntos 👇 pic.twitter.com/ZYWjjBGNRh — Colmed Chile (@colmedchile) November 14, 2020

"Se le ha indicado a nuestros médicos y médicas que por falta de recursos se verán rebajadas sus asignaciones", dijo Siches y agregó que no se ha recibido "ningún bono desde el inicio de la pandemia" y que estos dichos solo pretenden enfrentar a los gremios y la población.

Asimismo, Siches exigió disculpas públicas, a lo que Paris respondió: "No creo que tenga que pedir disculpas porque las disculpas las debería pedir aquella persona que dijo que éramos muy dialogantes, pero que no prometíamos lo que cumplíamos y que además amenazábamos con reducción de sueldos".

Apuntando directamente a Bernucci, el ministro sostuvo que "él es quien conduce al engaño, yo no y ante ese engaño tenía que responder", pero realizó una autocrítica que fue "un error hablar de montos de sueldos, porque obviamente crea diferencias dentro del equipo de salud y lo reconozco".

Paris subrayó que "no se van a bajar ningún sueldo, no se pueden bajar los sueldos están determinados por ley", y añadió que "el aumento del presupuesto en salud es casi del 9 por ciento, sin embargo, el aumento del per cápita, y ahí estoy de acuerdo, es menor, es del 1,3 por ciento -por el momento-, pero se va a discutir en la Cámara de Diputados".

Finalmente, Bernucci respondió a través de Twitter: "Si es que no bajan las asignaciones, feliz feliz feliz quedo de mentiroso sr Ministro".