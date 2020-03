Presentan servicio de teleasistencia para adultos mayores

Un servicio de teleasistencia permanente a través de un dispositivo digital, permitirá a los adultos mayores estar conectados durante las 24 horas del día con profesionales que pueden resolver sus requerimientos cotidianos y urgentes.

Hasta el momento el servicio de Teleasistencia del operador francés Europ Assistance ha desarrollado este servicio a las comunas de Las Condes y Ñuñoa, en las que se ha beneficiado a más de 1.700 personas.

"Me llaman en la mañana y en la noche para recordarme que me tome mis medicamentos. Si necesito de una dirección, ellos me dan la información. Es un gran apoyo que no lo encuentras en todas partes", comentó una de las personas que ocupan esta plataforma.

El dispositivo se instala en el hogar del adulto mayor, quien anda con una pulsera que mediante un botón permite activar la alarma a distancia dentro de la casa.

Cuando se activa el botón de alarma un teleasistente atiende de manera inmediata su requerimiento y ofrece una atención especializada, gracias a que cuenta con toda la información referida a la persona.

Entre ellos destacan profesionales del área de la asistencia social y la sicología.

"Nuestro servicio se activa en emergencias, como caídas, pero también nosotros llamamos al adulto mayor para saber de su estado de salud, por ejemplo", cuenta Ricardo Bahamondes, gerente general de Europ Assitance.

Además, los familiares y usuarios tienen acceso a un portal de internet en el que pueden encontrar el registro de todas las informaciones, las alarmas y los resúmenes de llamadas, para tener un seguimiento del servicio.