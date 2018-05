Presidente Piñera presenta este jueves su comisión de salud

El Presidente Sebastián Piñera presentará este jueves en el Palacio de La Moneda a la comisión de salud, que se crea en el marco de las mesas de trabajo por los cinco acuerdos nacionales a los que convocó el Mandatario.

Si bien hay presencia de parlamentarios oficialistas, como la timonel UDI Jacqueline van Rysselberghe y el senador de RN Francisco Chahuán, el Frente Amplio mantiene en suspenso su participación en esta instancia.

La Moneda invitó al diputado Miguel Crispi (RD), quien desistió de esta invitación personalizada y pidió que ésta sea para el conglomerado, por lo que el tema fue sujeto a votación durante el almuerzo de bancada de este martes.

"Mi opinión personal es que sí, debiéramos asistir, pero hay razones también para pensar que quizás no. En este caso, con la comisión de infancia (donde está presente el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp) era una situación súper urgente que obligaba a muchos a participar con la mejor voluntad y aportar", indicó Crispi previo al encuentro.

El parlamentario sostuvo que "en este caso no está claro cuál es el gran acuerdo nacional que se quiere construir, pero yo siempre en la vida he sido de la posición de que dialogar no obliga y, en ese sentido, estar, dar nuestra opinión, no nos compromete con los resultados de una mesa de trabajo, pero también no me corto las venas si es que como Frente Amplio decidimos restarnos".

Tras la votación de este martes, se definió que será la mesa nacional del Frente Amplio la que tendrá la última palabra el jueves en la noche.

"Al final de la discusión hubo una posición mayoritaria a participar en la mesa de salud convocada por el gobierno", explicó Crispi.

"Hay varias limitantes, pero son espacios de incidencia que más vale ocupar que desaprovechar. Sobre ese voto de mayoría a lo que accedimos fue a consultarle a la mesa nacional que sesiona el día miércoles", sentenció.

PS no asistirá

El Partido Socialista decidió mantenerse al margen de estas comisiones, decisión que fue apoyada este martes por la bancada de diputados.

Manuel Monsalve comentó que "esto es parte de una estrategia del gobierno. La pregunta es ¿cómo se sienta la bancada socialista a conversar con un gobierno que considera normal que su ministro de Hacienda vaya a un viaje privado con recursos públicos?".

Mientras que el senador del PPD Guido Girardi confirmó que asistirá a la instancia de este jueves en La Moneda, al igual que el ex presidente del Colegio Médico Enrique Paris.

Este último explicó que "mi voluntad está mandatada por el deseo de colaborar en que la salud del país sea la mejor posible, pensando sobre todo en los pacientes, pensando en el adulto mayor, pensando en la mujer embarazada, pensando en los niños".

"Creo, además, que la salud pública tiene que ser dirigida en base a objetivos", agregó.