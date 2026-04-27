Psicólogos rechazaron recortes en salud mental propuestos por Hacienda

El directorio nacional del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile rechazó las recomendaciones presupuestarias del Ministerio de Hacienda y el conjunto de disposiciones del proyecto de Reconstrucción Nacional del Ejecutivo en materia de salud mental.

El gremio, "en ejercicio de su mandato ético y gremial de velar por el bienestar psicológico de la población y por el ejercicio responsable de la profesión", se pronunció respecto al recorte que podría sufrir la Atención Primaria de Salud (APS), donde figuran iniciativas como salud mental en APS, apoyo psicosocial, prevención del suicidio y atención a jóvenes vulnerados, además de programas vinculados al consumo de alcohol y drogas, y de derechos trans.

"Si dichas recomendaciones se tradujeran en decisiones definitivas de gasto, el resultado sería el desmantelamiento total de la cobertura estatal en salud mental, reduciendo a cero la presencia del Estado en este ámbito en el nivel de atención primaria, la cual constituye la puerta de entrada al sistema de salud para la mayoría de la población chilena", apuntaron en un comunicado.

En el caso del Programa Nacional de Prevención del Suicidio, señalado para ser descontinuado por el oficio, "configura un retroceso de consecuencias potencialmente letales y socialmente intolerables".

En ese sentido, señalaron que "junto con el impacto en el bienestar y salud de las personas usuarias de estos programas, se afectará el ejercicio del derecho al trabajo de una gran cantidad de profesionales de la psicología, trabajadores y trabajadoras asociados a estos programas".

El directorio nacional enfatizó en que comprende que "Chile enfrenta desafíos fiscales genuinos", sin embargo, planteó que "no todos los mecanismos de ajuste son equivalentes desde un punto de vista ético y de derechos. Recortar la atención en salud psicológica no es simplemente eliminar una línea presupuestaria: es transferir costos desde el Estado hacia las familias, y especialmente hacia aquellas que menos recursos".

"Ahorrar hoy significa, con certeza técnica, gastar más mañana", aseveró el gremio, y enfatizó que "la salud no es un lujo. No es un gasto prescindible. Es una condición de la dignidad humana y una responsabilidad pública irrenunciable".