Subsecretario Cuadrado: "No existe sistema de salud que no tenga listas de espera; el objetivo es reducir los tiempos"

El subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, defendió este viernes los dichos de la ministra de la cartera, Ximena Aguilera, quien reconoció la eliminación total de las listas de espera en el sistema público es un objetivo que "no es real".

Ayer, en conversación con T13 Radio, la secretaria de Estado afirmó que, si bien este problema es globalizado y viene desde hace muchos años, "con la pandemia se agravó", por lo que actualmente "la ambición de terminar la lista de espera no es real".

"Nosotros queremos reducir los tiempos de espera, llevarlo a un tiempo razonable, nos va a llevar bastante tiempo. Lo que hemos tratado de prometer es bajar al menos en 100 días la mediana que tenemos hoy", indicó Aguilera.

Consultado por esa declaración, el subsecretario comentó que "esa frase de la ministra hay que entenderla en su sentido. No existe ningún sistema de salud del mundo que no tenga listas de espera. En ese sentido se refiere la ministra que no se va a acabar el que haya alguien esperando. El punto es que es muy distinto esperar una semana, un mes o un año".

"La pregunta realmente no es cuánta gente está esperando, sino cuánto tiempo espera la gente. Por eso hablamos de tiempos de espera y el objetivo es reducir los tiempos que la gente espera", complementó Cuadrado.

En ese sentido, la autoridad manifestó que "es absolutamente inaceptable que una persona espere más de un año, por ejemplo, para una cirugía; por lo tanto, lo que estamos trabajando y las medidas que estamos implementando como Gobierno apuntan a que haya tiempos de espera que sean dignos, tiempos que no pongan en riesgo la salud de las personas; o sea, que la cirugía, el procedimiento o la hora con el especialista lleguen en un momento dado en que para la persona sigue siendo útil y que le permite mantener una buena calidad de vida".

ENRIQUE PARIS PIDIÓ "REEDITAR" LA RED INTEGRADA PÚBLICO-PRIVADA DE LA PANDEMIA

Al respecto, el exministro de Salud Enrique Paris, quien lidió con la crisis del Covid-19 en el país entre junio de 2020 y marzo de 2022 y hoy ejerce como presidente del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián (Ipsuss), aseveró que para reducir los tiempos de espera de las listas en la red pública de atención "es importante la colaboración público-privada, y reconozco que la ministra de Salud va a relanzar la ley que pone en marcha el seguro catastrófico, que también está contribuyendo a lo mismo".

"Es muy importante seguir trabajando con la colaboración público-privada, que resultó ser exitosa en el manejo de las camas UCI durante la pandemia y que además se hizo bajo un precio unitario; es decir, se cobraba lo mismo en el sistema público como en el sistema privado y eso funcionó muy bien. Creo que hay que reeditarlo", añadió.

En esa línea, desde la Clínica Indisa, su gerente comercial, Claudio García, destacó como un ejemplo a seguir la alianza que firmó la institución a inicios de octubre con el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, para abrir una la clínica móvil en la comuna, la cual beneficiará con exámenes gratuitos a más de 1.000 pacientes en los cinco Cesfam locales.

"Ellos tienen cinco Cesfam y están con muchas listas de espera ambulatoria. Nuestro esfuerzo se enfocó en atender 1.000 pacientes en un mes, lo que estamos terminando ahora justamente. Esto claramente es un ejemplo de integración público-privada, que es lo que se persigue", explicó.