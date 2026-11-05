¿Cuántas muertes provocan las mordeduras arañas en Chile?

Entre los años 2002 y 2023, un total de 76 personas falleció en Chile a causa de mordeduras de araña, con las regiones de Antofagasta, Coquimbo y Atacama con los mayores índices de mortalidad, según datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud.

El Instituto de Salud Pública (ISP) apuntó que los números muestran "una distribución equitativa entre géneros, cobrando la vida de 40 hombres y 36 mujeres en este periodo de 21 años".

"Esto se traduce en una tasa media nacional de 0,20 decesos por millón de habitantes", agregó la unidad especializada.

Además, el ISP explicó que "en perspectiva, las muertes por veneno de araña superaron ampliamente a las registradas por el total de otros artrópodos como abejas, avispas u hormigas, que sumaron 28 decesos, dejando atrás a los incidentes fatales provocados por otros animales venenosos, que alcanzaron los siete casos en el mismo lapso".

Riesgo por la intensidad de El Niño

El ISP dijo que aún no existe una estadística nacional pública y consolidada de mordeduras de araña para el periodo 2023-2026, pero "sí se observó un aumento de 53,1% de incidentes reportados al Centro de Información Toxicológica de la Pontificia Universidad Católica de Chile (CITUC) entre 2023 y 2024".

Así, y "en una primavera marcada por el fenómeno de El Niño, para este período estival se espera una proliferación de la especie de araña más venenosa de Chile expandiendo el riesgo de su mordedura a prácticamente todas las regiones del país".

"En nuestro país la Araña de Rincón y la Araña del Trigo son las de mayor preocupación por sus consecuencias para la salud. Presente en entornos urbanos, la primera tiene un veneno que obliga al tratamiento clínico en casos graves para evitar la muerte; y la segunda frecuenta zonas rurales y su mordedura causa dolor intenso, pudiendo provocar espasmos musculares, hipertensión y taquicardia", se añadió.

Sobre la Araña de Rincón, se especifica que su veneno "es más potente en las hembras que los machos y su actividad se incrementa a temperaturas ambientales mayores de 20 grados Celsius, siendo la temperatura ideal entre 20 y 30 grados".

Los efectos del cambio climático en el ambiente impactan a estas arañas en términos de expansión y desplazamiento, dado que "el aumento de la temperatura global y la desertificación favorecen que estas arañas extiendan su rango geográfico hacia nuevas zonas en busca de ambientes secos y cálidos, incluyendo el sur del país", comentó la jefa del Subdepartamento de Producción del ISP, Claudia López.

¿Cómo reconocer correctamente a la Araña de Rincón?

La Araña de Rincón (Loxosceles laeta) es un artrópodo arácnido, es decir, posee cuatro pares de patas; y su "coloración es café variando de acuerdo con el hábitat donde se encuentre, y posee una abundante cubierta pilosa".

Con hasta tres centímetros de tamaño, son más grandes las hembras que los machos, y tienen una forma que se asemeja a un violín, por lo que también se conoce en algunas partes como "araña violinista".

"Esta especie es tímida y se ve frecuentemente de forma solitaria. Es lucífuga, de hábitos nocturnos y de movimientos muy rápidos", detalló el ISP.

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