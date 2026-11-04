Teletón instaló una casa adaptada para trabajar autonomía de pacientes

El doctor Bruno Camaggi, director médico nacional de Teletón, conversó con Cooperativa sobre el nuevo centro inaugurado en Ñuble y la inclusión de una casa adaptada, cuyo fin es trabajar la autonomía de los niños y jóvenes que se atienden en el centro.

El médico valoró los avances tecnológicos que han implementado en la fundación, como la inclusión de la inteligencia artificial a la rehabilitación, pero también destacó la instalación de un minidepartamento al interior de la sede con el buscan entregarles mayor autonomía a los pacientes.

"En todos (los pacientes) siempre podemos tener proyectos de vida, aun cuando sea mejorar la calidad de vida en nuestros niños y jóvenes más severos. Este es un trabajo que realiza terapia ocupacional hace muchos años y que ahora, gracias también a la iniciativa y aportes de privados, pudimos montar una casa accesible dentro de la de terapia ocupacional", planteó.

En esa línea, explicó que se trata de "un minidepartamento donde puedes hacer entrenamiento de la vida diaria. Más encima es una casa que está con las dimensiones de una vivienda social. Por lo tanto, te das cuenta que las adaptaciones que se requieren no necesariamente significan grandes costos, digamos, en materia de poder adaptar las viviendas".

"Los marcos de las puertas, los anchos por los cuales puede pasar una silla de ruedas; las alturas de las mesas, de la cama; la posibilidad, si uno fuera más sofisticado, de poner un riel en la casa o tener un tecle; los ángulos en los que están los espejos; las alturas de una mesa para cocinar; las alturas de los interruptores... Ese tipo de cosas están pensados con diseño universal. O sea, puede utilizarlos una persona que esté de pie como alguien con movilidad reducida y esté en una ayuda técnica", precisó.

Camaggi enfatizó que se trata de "pequeñas adaptaciones las que las que permiten que una persona sea mucho más autónoma: los accesos a las duchas, los apoyos en un WC, etcétera".

"Nosotros creemos mucho en el estándar y ojalá la gente tenga oportunidad de conocer los centros; yo creo que un sistema de salud gratuito, equitativo como Teletón no tiene por qué ser indigno. El servicio, no por ser gratuito, tiene que ser penca", señaló el director médico de Teletón.

En esa línea, aseveró que se trabaja en una modernización de los 16 centros de Teletón que existen en el país, para que "puedas entrar a un centro que tenga un estándar de la mejor clínica privada y poder llevar a tu hijo y recibir una atención con esos niveles de calidad".

Este fin de semana se celebrará un nuevo evento benéfico de la fundación, el 6 y 7 de noviembre, se celebrarán las 27 horas de amor, y Cooperativa tendrá transmisión especial y continua.