Tres centros de salud chilenos figuran entre los 250 mejores del mundo, según ranking

Tres centros de salud chilenos fueron incluidos en el listado de los 250 mejores hospitales del mundo, según el ranking anual que elabora la revista Newsweek en conjunto con la firma de análisis Statista.

El estudio consideró cerca de 2.500 establecimientos en 32 países y se construyó a partir de recomendaciones de especialistas internacionales, indicadores de calidad hospitalaria, resultados sobre experiencia de pacientes y encuestas de satisfacción.

La mejor posicionada a nivel nacional fue la Clínica Alemana de Vitacura, que alcanzó el puesto 121 a nivel global y quinta en Latinoamérica, después de cuatro recintos brasileños.

En tanto, el Hospital Clínico de la Universidad Católica alcanzó el lugar 200, y la Clínica Alemana de La Dehesa, que figuró en el puesto 244.

A nivel mundial, el primer lugar fue nuevamente para la Mayo Clinic, en Estados Unidos, seguido de la University Health Network, en Canadá, y la Cleveland Clinic.

Top 10 recintos de salud a nivel mundial