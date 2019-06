Sociedad Chilena de Infectología: Falta percepción del riesgo de la influenza

Jeanette Dabanch, coordinadora del Cómite de Infecciones Emergentes de la Sociedad Chilena de Infectología (Sochinf), afirmó que en nuestro país existe una "falta de percepción del riesgo de enfermarse" de influenza, y advirtió que es imprescindible vacunarse para "interrumpirle la cadena de transmisión al virus".

En conversación con Lo Que Queda del Día, Dabanch apuntó que "la influenza es una enfermedad inmunoprevenible; eso significa que podemos prevenir y evitar muertes con la vacuna".

Por este motivo, "lamentamos tremendamente, en este período del año, tener 16 personas fallecidas, que en su mayoría -lamentablemente- no habían sido inmunizados".

La coordinadora aseguró que uno de los grupos más vulnerables son los adultos mayores, ya que solamente un 61 por ciento, por lo tanto hay que hacer "esfuerzos para llamarlos a vacunarse".

"Percibimos que la influenza es un resfrío, y la influenza no es un resfrío; es una enfermedad febril, eso significa que siempre nos da fiebre y que nos sentimos muy mal. Lamentablemente, año a año los virus de influenza cambian un poquito, por lo tanto nuestro sistema de defensa no es capaz de identificarlos completamente bien, y nuestras defensas no son lo suficientemente potentes para cuidarnos adecuadamente", explicó.

En esta línea, Dabanch añadió que hay una "falta de percepción del riesgo de enfermarse", y es justamente "en esos grupos donde tenemos las mayores complicaciones".

"Necesitamos que mucha gente se vacune"

A pesar de que la inyección es un método necesario para prevenir, explicó que no elimina por completo las posibilidades de contagio y por eso hizo un llamado a vacunarse para interrumpir la cadena de transmisión.

"Necesitamos que mucha gente se vacune para interrumpir la cadena de transmisión al virus; es decir, si tenemos mucha gente vacunada con defensas que lo protejan de la enfermedad, cortamos la posibilidad de que el virus se siga transmitiendo", resaltó.

Además de la vacuna, Dabanch señaló que para evitar el contagio es importante mantener una buena higiene, ventilar los espacios cerrados, protegerse del frío, y no visitar recintos hospitalarios, a menos que sea por motivos de salud.