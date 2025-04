Casa de Allende: Chile Vamos recurrirá a Contraloría por rol de jefa jurídica de la Segpres

Chile Vamos anunció este miércoles la presentación de un requerimiento ante la Contraloría General de la República (CGR), con el fin de que se pronuncie en torno al rol de la jefa jurídica de la Segpres, Francisca Moya, en la fallida compra de la casa del fallecido Presidente Salvador Allende (1970-1973).

El lunes en el Congreso, la abogada de la Universidad de Chile y Master of Laws de la London School of Economics and Political Science admitió que conocía la inhabilidad que existía al comprar el inmueble. Sin embargo, explicó que no realizó una advertencia porque esto no sería parte de sus competencias.

"Lo vamos a presentar a Contraloría (un recurso) para que pueda determinar si es que la jefa jurídica cumplió con sus obligaciones legales, que es evidente que no lo hizo, y para que, además, determine un sumario dentro del ministerio de la Segpres, cosa que no hizo el ministro (Álvaro) Elizalde debiendo haber lo hecho", dijo hoy el diputado Andrés Longton (Renovación Nacional) desde el Parlamento.

"En razón de eso", añadió el legislador de Chile Vamos, "se van a determinar responsabilidades políticas importantes que pueden caer no solamente en el ministro Elizalde, sino que también en el Presidente de la República".

Por su parte, Elizalde, quien era ministro de la Segpres hasta su designación el 4 de marzo pasado como titular de Interior, volvió a respaldar de manera pública a la cuestionada jefa jurídica.

Consultado por la ofensiva de Chile Vamos ante la CRG, el jefe de gabinete respondió: "Yo no hago supuestos sobre lo que no ha acontecido, pero ciertas herramientas tienen que hacerse sobre la base de fundamentos que establece la propia Constitución y en este caso no es así", apuntó.

"Nosotros fuimos a la comisión investigadora (de la Cámara Baja sobre la fallida compraventa), respondimos todas las preguntas. Por lo demás, en lo que respecta al decreto firmado por el Presidente de la República, la propia controladora General de la República dijo que era conforme a derecho y conforme a la Constitución", agregó Elizalde.