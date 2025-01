Piñera no merece estatua, según timonel PS: "No tiene la calidad moral de otros presidentes"

La timonel del Partido Socialista (PS), la senadora Paulina Vodanovic, rechazó este viernes, en El Primer Café de Cooperativa, la idea de Chile Vamos de instalar un monumento en honor al fallecido expresidente Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) a poco de cumplirse un año de su muerte, en el frontis del Palacio La Moneda.

La Comisión de Cultura del Senado visó el lunes el proyecto -patrocinado por el presidente de la Cámara Alta, José García Ruminot (Renovación Nacional)- por tres votos a favor y uno en contra: el del senador comunista Daniel Núñez.

Vodanovic recordó la serie de escándalos empresariales que salpicaron en las últimas cuatro décadas a Piñera, una de las grandes fortunas del país.

"Cuando uno escucha que están pidiendo una estatua para el Presidente Piñera, con todo respeto, yo sé que él puede haber tenido grandes luces en sus Gobiernos en algunos temas, pero cuando uno escucha la escandalera de corrupción y que en la mitad de los temas está (Luis) Hermosilla, que era su asesor directo y estaba, además, en temas personales de él como empresario, a mí realmente me parece que es un exceso", sostuvo la líder socialista.

La dirigenta mencionó el caso de la minera Dominga, revelado en los papeles de Pandora, y la quiebra del Banco de Talca cuando Piñera presidía la entidad: destacó que "están los videos de Mónica Madariaga", la ministra de Justicia del momento que declaró años más tarde que intercedió indebidamente a favor del empresario.

"Entonces, por favor, la calidad moral del Presidente Piñera no creo que sea la que tienen los otros Presidentes que tienen monumentos frente a La Moneda", subrayó Vodanovic.

Desde Chile Vamos, Máximo Pavez, exvicepresidente de la UDI y exsubsecretario de la Segpres del fallecido gobernante, calificó los dichos de la timonel PS como "una falta de fraternidad democrática": "Sostener que no tiene calidad moral me parece que no es aceptable. Se lo digo con el mayor cariño, porque yo sé que usted no lo piensa de verdad, Paulina", contestó.

Replicó Vodanovic: "Esto no es un micromachismo, es un maxi-machismo. O sea, (ahora) Pavez piensa por mí", ironizó.

Matthei: Los dichos de Vodanovic no están a la altura de los antiguos liderazgos de la Concertación

Los dichos de Vodanovic fueron abordados por Evelyn Matthei, candidata presidencial de la UDI y RN, que los calificó de "impresentables" y que "no están a la altura" de su cargo.

En opinión de la exministra de Piñera en su primer mandato, Chile recuerda al expresidente "no sólo como un convencido defensor de la democracia, sino como un gran líder en el manejo de la reconstrucción post terremoto de 2010 y en la peor pandemia de salud que hemos enfrentado en décadas".

"Sus dichos no están a la altura de los antiguos liderazgos de la Concertación, que, a diferencia de la presidenta del PS, comprendían que la democracia tiene como elemento vital la convivencia cívica, incluso entre quienes piensan distinto", cuestionó la abanderada y militante UDI.

Es impresentable que la senadora Vodanovic señale que el Pdte. Piñera no tiene calidad moral para tener una estatua en la Plaza de la Constitución. Chile lo recuerda no sólo como un convencido defensor de la democracia, sino como un gran líder en el manejo de la reconstrucción…

Quien respondió a Matthei en la misma plataforma fue la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, reflexionando que "la democracia requiere de convivencia cívica, sí. También de un profundo respeto a los derechos humanos, que no se cumplió en el gobierno de Piñera tal como indican cuatro informes internacionales".

"Esta semana también supimos cómo la jueza (Verónica) Sabaj trabajaba para Piñera a través de sus asesores, aportando a una sucia red de favores políticos. Podríamos abocarnos a dar debates que a la ciudadanía le importan, más reformas y menos estatuas", cerró la dirigenta oficialista.

Renovación Nacional espera retractación

También reaccionó, a través de una declaración pública, "Renovación Nacional, el partido del Presidente Sebastián Piñera".

En el escrito, la tienda liderada por el senador Rodrigo Galilea señaló que "rechaza categóricamente y condena los dichos sin fundamento de la presidenta del Partido Socialista en contra del Presidente Piñera".

Recordó que en la última encuesta Criteria, conocida hace pocos días, el difunto exjefe de Estado "fue evaluado como el mejor presidente de la República de los últimos 35 años".

"Destacado por su capacidad de gestión en situaciones difíciles para el país, fue autor de grandes políticas públicas y un de fensor inquebrantable de la democracia y los derechos humanos, con hechos concretos que respaldan su compromiso. Además, colaboró con diversos gobiernos, sin importar el color político, demostrando su espíritu republicano hasta el último día de su vida", señaló RN.

"Esperamos que la presidenta del PS reflexione y se retracte de sus dichos. Asimismo, consideramos que la iniciativa para levantar una estatua en honor al Presidente Piñera debe avanzar y concretarse, como un merecido reconocimiento a su legado", concluye la colectividad.

Los diputados de la tienda profundizaron que "es una falta de respeto, no solamente a los partidarios del Presidente Piñera, sino que a todo el país, que eligió dos veces a quien hizo grandes obras por Chile. Las diferencias políticas no pueden generar ese tipo de mezquindad".