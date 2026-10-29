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Tópicos: País | Seguridad ciudadana

Arrau: "Llevamos más de 600 motos retiradas de circulación en solo dos días"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, participó este jueves en un operativo de control de identidad y fiscalización de vehículos motorizados, desarrollado en el límite de las comunas de San Joaquín, Macul y La Florida.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de las avenidas Vicuña Mackenna y Departamental, e incluyó tres puntos con funcionarios de Carabineros, la PDI, el Ministerio de Transportes, el Senda e inspectores municipales.

"Estamos en una semana de operativos de tránsito muy intensos. En la mañana (de hoy) llevábamos ya más de 600 motos retiradas de circulación solo en dos días (a nivel nacional), y esperamos llegar a mil el fin de semana. Ésa es la meta. En este operativo acá se han hecho múltiples controles de droga, alcohol y también de licencias, y está también la presencia de la Policía de Investigaciones por si hubiera personas en situación irregular", destacó Arrau.

 

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