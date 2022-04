Codina: "No basta la redistribución si no hay apoyo político para que los carabineros no estén escondidos en las comisarías"

El alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN), destacó que el Gobierno se haya comprometido a redistribuir las dotaciones de Carabineros en la zona sur de Santiago, pero reconoció que "no basta" sólo con esta medida, sino que el Ejecutivo además debe respaldar la labor policial.

El jefe comunal señaló en El Diario de Cooperativa que lo acordado ayer jueves en su Municipio, en el marco del primer cónclave de seguridad del sector, busca "revertir una desigualdad histórica, que es que en esta zona de Santiago tenemos la mitad de carabineros que tiene el resto de la Región Metropolitana por cada 100.000 habitantes".

A la vez, "queremos también que, si nos van a enviar más carabineros, se les dé el apoyo necesario para que no tengan que estar en las comisarías sin tener, por ejemplo, vehículos para salir a la calle".

"Dije en todos los tonos que no nos sirve que se redistribuyan las dotaciones policiales si es que no va a haber un apoyo político, un apoyo decidido del Gobierno, a esos carabineros, para que no tengan que estar escondidos en las comisarías", enfatizó Codina.

De hecho, advirtió que vecinos de su comuna han acusado que, "cuando llaman a Carabineros, les indican que no tienen los medios para poder desplazarse al lugar donde se necesita su presencia, y eso me parece que es alarmante: creo que el Estado tiene que garantizar que sus fuerzas policiales puedan estar en cualquier parte del territorio".

"Estoy hablando por millones de chilenas y chilenos de Arica a Magallanes que necesitan que la policía haga la pega, y para eso, necesitan tener todo el apoyo y los medios logísticos para no tener que estar encerrados en las comisarías sin poder salir a la calle", reafirmó.

Por lo demás, el alcalde estimó que, para "enfrentar con fuerza" al narcotráfico, al crimen organizado, así como a los ladrones de vehículos, "tienes que dotar a las policías del respaldo político, pero también de la inteligencia necesaria para poder actuar de manera casi quirúrgica, porque tampoco queremos que su acción termine generando daños colaterales".

Otro aspecto en que se está al debe, según Codina, es que "el Legislador nos entregue más atribuciones: hoy día tienes a los funcionarios municipales desempeñando labores derechamente de seguridad en las calles (...) pero todavía no hay una ley que los dote de atribuciones para ejercer esa labor. Entonces me parece insólito que, si sabemos que el tema de la seguridad es prioritario para la ciudadanía, todavía no se le ponga urgencia algún proyecto de ley" en esa línea.