Autoridades anuncian plan para recuperar barrio Mapocho–La Chimba en Santiago

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, se reunió este viernes con el nuevo delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, para abordar los principales desafíos de la capital y definir una agenda conjunta en seguridad, gestión urbana y espacios públicos.

Tras el encuentro, ambas autoridades anunciaron que el primer hito de esta colaboración será la implementación de un "Plan Maestro" para el sector de Mapocho-La Chimba, una zona emblemática que une a varias comunas y que actualmente enfrenta problemas comercio ambulante y deterioro patrimonial.

Intervención profunda en el corazón de la capital

"Se están recuperando los edificios en la esquina de Avenida La Paz con el río Mapocho, pero lo que viene ahora es el plan maestro, que contempla la restauración de inmuebles patrimoniales abandonados, mayor fiscalización del comercio ambulante y de los rucos instalados en el Mapocho", señaló el gobernador Claudio Orrego.

Además de este sector, la autoridad regional recalcó que la coordinación se extenderá a otros ejes estructurales de la RM, como las avenidas Vicuña Mackenna, San Pablo y Gran Avenida, con el fin de devolver la seguridad a los barrios emblemáticos.

Coordinación permanente: El rol de los servicios públicos

Por su parte, el Delegado Presidencial Germán Codina subrayó: "Hemos fijado también un plan de trabajo mensual. Vamos a tener reuniones, actividades, como una manera de poder estar no solamente en contacto informados de qué desarrolla cada uno en su ámbito, sino que también tratando de construir proyectos e inversión en la región".

El delegado agregó que esta coordinación es vital para que la inversión del Gobierno Regional (GORE) y el Consejo Regional (CORE) cuente con el respaldo de las instituciones del Estado.

Finalmente, ambas autoridades coincidieron en que esta agenda permanente permitirá compartir información estratégica en tiempo real y acelerar los proyectos destinados a mejorar la calidad de vida en la capital.