Control de identidad a menores: Piñera pide "fe" a la derecha

El Presidente Sebastián Piñera salió nuevamente a defender la cuestionada iniciativa de su Gobierno que amplía el control preventivo de identidad y lo autoriza a contar de los 14 años edad, y esta vez llamó a los parlamentarios oficialistas a tener "más fe" frente a la futura tramitación de la iniciativa que ingresará la próxima semana al Congreso.

La pasada jornada el senador Andrés Allamand (RN) cuestionó -en La Segunda- que no ve "justificación de aplicar las normas a adolescentes tempranos", medida que "va a introducir ruido en la tramitación del proyecto"; aunque apuntó también contra la oposición que "vuelve a mostrar su equivocada aproximación a los termas de seguridad ciudadana" al criticar la idea, "que salvo el tema de los menores, es de sentido común".

Frente a dichos reparos, Piñera sostuvo este viernes que "ahora hay algunos parlamentarios de nuestro sector que dicen que no va a ser fácil hacerla avanzar en el Congreso, y por supuesto que no va a ser fácil, pero este Presidente no está simplemente para hacer solamente las cosas fáciles, está para hacer las cosas que realmente mejoran la calidad de vida y dan más tranquilidad y seguridad a nuestros compatriotas".

"Por tanto vamos a empujar esta ley y vamos a pedir a los parlamentarios (de todos los sectores) que la analicen en su mérito. Por eso les digo a nuestros parlamentarios, los de Chile Vamos, tengan más fe, es algo que la inmensa mayoría de los chilenos quiere", instó.

RN: Proyecto recoge el sentir de la ciudadanía

En tanto, el presidente de RN, Mario Desbordes, comentó que "la aprehensión que tiene el senador Allamand es justificada y tendremos que ver en el Congreso cómo lo plantea el Gobierno y cómo se sortea en temas técnicas".

Asimismo, defendió que el proyecto impulsado por el Mandatario "no tiene necesariamente que ver con encuestas, no es que la ciudadanía lo apoye en enhorabuena, esto tiene que ver con recoger el sentir de la ciudadanía, y eso lo tiene que hacer siempre todo Gobierno".

Allamand participó este viernes en un comité comunicacional con representantes de los partidos de Chile Vamos, instancia liderada por la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez.

En tanto, el titular de Interior, Andrés Chadwick, se reunió con la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, una de las principales opositoras al proyecto.

Esta tarde, a partir de las 17:30 horas, Piñera encabezará en La Moneda el primer consejo de gabinete del año con sus 23 ministros.