Derecha confirmó acusación constitucional contra Gonzalo Durán por tragedia del Monumental

Partidos de oposición anunciaron este martes que presentarán una acusación constitucional contra el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán (Frente Amplio), por tragedia en el Estadio Monumental en un partido de Colo Colo junto a Fortaleza de Brasil.

La acción será presentada y respaldada por parlamentarios de Chile Vamos, Partido Republicano, Partido Nacional Libertario y Partido Social Cristiano, por la eventual responsabilidad política del delegado por los incidentes en las inmediaciones del Estadio Monumental (Macul) que dejaron a dos menores de edad fallecidos.

El diputado Henry Leal (UDI) señaló que la acción será ingresada la próxima semana y afirmó que "ya están trabajando nuestros equipos jurídicos en ello".

"La queremos hacer efectiva, porque tenemos la convicción de que tiene responsabilidad política por actuar negligentemente y no resguardar la vida e integridad de las personas, cuya principal responsabilidad la asiste en su calidad de delegado presidencial", aseveró el parlamentario.

Asimismo, afirmó que "es deber del delegado presidencial resguardar la vida e integridad de los ciudadanos de cada región. Y ese deber lo incumplió el delegado, o actuó al menos tardíamente, al no presentar un plan de seguridad".

Según informó La Segunda, la Delegación fijo las reglas del plan apenas dos horas antes del partido. No obstante, el Gobierno lo desmintió y aseguró que las medidas se establecieron en una reunión celebrada el 3 de abril, es decir, una semana antes.

"En el escrito que vamos a ingresar la próxima semana estará explicado en detalle los fundamente de hecho y derecho que estarán establecidos ahí. Por lo pronto, estamos toda la oposición unida en esta acusación. Y un mensaje claro: acá hay dos personas fallecidas, carabineros imputados, y nos parece que eso no puede quedar impune", cerró Leal.

El parlamentario Roberto Arroyo (Social Cristiano) acusó que el delegado presidencial "estaba en la tribuna de Rapa Nui muerto de risa, recibiendo la noticia de lo que estaba ocurriendo afuera. Él tenía la facultad de haber detenido esto, pero no lo hizo cuando correspondía. Esos son los antecedentes que vamos a presentar".

"A nosotros nos gustaría que asumiera la responsabilidad, en primera persona, el Presidente de la República, reconociendo que es un error tener al delegado presidencial ahí y que se le pida la renuncia", complementó el diputado Francisco Undurraga (Evópoli).

Por otro lado, el delegado Durán no se presentó esta tarde ante la Comisión de Deportes de la Cámara que analizó las acciones a seguir ante los incidentes en Macul. De los convocados, solo llegó el presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladres.

Dado lo anterior, la bancada de Demócratas se mostró abierta a sumarse a la acción de la oposición.

Cordero declara que el Gobierno no tiene motivos para pedir renuncia a Durán

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, llegó esta tarde a la Cámara de Diputadas y Diputados para participar de una subcomisión de crimen organizado de la Comisión de Seguridad.

Al ser consultado por la acción que tomará la derecha en contra del delegado Durán, sostuvo que desde el punto de vista del Ejecutivo no hay motivos para remover o pedirle la renuncia a dicha autoridad.

"No tenemos ninguna razón (de removerlo). Es una facultad privativa del Presidente, pero lo que se refiere a los trabajos que yo he tenido con él, no veo ninguna razón", sostuvo.

Asimismo, llamó a la prudencia porque "si uno anuncia acusación constitucional supongo que uno tiene los antecedentes, hasta ahora ni siquiera tenemos la decisión del fiscal en torno a los hechos que ocurrieron y la causa del fallecimiento de ese día".

"En segundo lugar, si el fundamento como expliqué es el procedimiento en el cual se dicta la resolución, solo recordar que la resolución es la etapa final de reuniones de coordinación previa entre la delegación, entre los equipos de eventos masivos, transporte y los clubes deportivos", planteó.

Por ello, explicó que "si la tesis de quienes están acusando es que la resolución se dicta al final, están alterando todo el mecanismo en que actúa actualmente el procedimiento y eso, si uno lo lleva al límite, es prácticamente imposible la autorización de los partidos de fútbol".

Por otro lado, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, llegó al Congreso para participar de la instancia que analizará la incidencia del crimen organizado en los estadios de fútbol. Milad también fue convocado a la Comisión de Deportes, sin embargo, se excusó de esa instancia.

Diputado Guzmán: Las soluciones están en la ley de seguridad en los estadios y aún no somos capaces de tramitarla

Por su parte, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) enfatizó que el proyecto de ley de seguridad en los estadios, parte de la priorización de la agenda de seguridad, aún no es tramitada y -bajo su perspectiva- habría prevenido los incidentes del jueves pasado.

"Al menos en los últimos dos años hemos venido exigiendo que se tramite rápidamente la ley de seguridad en los estadios. Se acuerdan que yo decía que el día que muera alguien, vamos a acordarnos de esto, bueno, murieron dos personas. Nosotros oficiamos al subsecretario del Interior en su minuto pidiendo urgencia, lo pedimos también al Senado", declaró.

"A mí me sorprendió que todas las soluciones que se han planteado en la opinión pública, por distintos representantes público, están en la ley; aumento de sanciones y agravamiento de penas, por ejemplo, para el 'reventón', entiéndase el ingreso masivo y coordinado de personas a un evento deportivo sin respetar acceso y vallas de seguridad", precisó.

En ese sentido, aseveró que "eso ocurrió en el Estadio Monumental, y estaba considerado en el proyecto que aún no somos capaces de tramitar".

El proyecto se encuentra en segundo trámite legislativo en la Comisión de Cultura, Patrimonio, Artes, Deporte y Recreación del Senado, que preside Rodrigo Galilea (RN). Asimismo, el Gobierno ha presentado suma urgencia en varias oportunidades desde el 2024, y su última solicitud fue el 8 de abril, dos días antes de la tragedia en el Monumental.