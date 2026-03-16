Colo Colo se impuso ante Huachipato y retomó el liderato en la Liga de Primera

Colo Colo sigue encaminando su temporada a lo más alto y este lunes consiguió una victoria solvente por 2-0 ante Huachipato que lo hizo sostener el liderato en el cierre de la séptima fecha de la Liga de Primera, superando a un Deportes Limache que le metió presión.

Aunque el inicio del duelo en Macul fue adverso para el anfitrión, siendo marcado por la anulación de un tanto de Maxi Romero (8') y la salida obligada por lesión de Joaquín Sosa (34'), el "Cacique" logró romper el cerrojo antes del descanso.

Álvaro Madrid (42') apareció oportunamente para inflar las redes y premiar el dominio local, ante un cuadro siderúrgico que solo había inquietado mediante intentos distantes de Cris Martínez.

Durante el complemento, el trámite se tornó monótono. Por ende, la tranquilidad definitiva no llegó hasta el final cuando Claudio Aquino (69') entró al campo y no tardó en ser protagonista. Tras una mano de Cristian Toro (81') advertida por el VAR, el propio volante (83') ejecutó el penal para duplicar la diferencia.

En medio del complejo panorama, Jaime García (87') se fue expulsado por reclamos y, pese a que Huachipato quemó todas sus naves con cambios ofensivos, Fernando De Paul (90+5') ni siquiera se vio inquietado.

Con estos tres puntos, Colo Colo alcanza las 15 unidades y mira a todos desde lo más alto. Ahora, el "Popular" deberá pausar sus aspiraciones en el torneo nacional para enfocarse en el estreno de la Copa de la Liga este viernes 20 de marzo ante Coquimbo Unido en Santiago.

Por su parte, los de Talcahuano quedaron duodécimos con 9 positivos y su inicio en el nuevo torneo será ante un Deportes Concepción que llegará con un nuevo técnico el sábado 21 de marzo.