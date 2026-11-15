Encuentro comunitario de seguridad congregó a mil dirigentes en Puerto Montt

Carabineros, el Gobierno Regional y la Municipalidad de Puerto Montt (Región de Los Lagos) encabezaron la inauguración de las Jornadas de Integración Comunitarias 2026, que contó con la participación de mil dirigentes de la comuna y se abordaron diversas materias orientadas a la seguridad y la prevención del delito en los barrios.

En la instancia destacaron los módulos sobre la nueva Ley y de Seguridad Municipal, prevención del microtráfico en barrios y experiencias internacionales con la comunidad, que fueron expuestas por agregados policiales de España, Colombia, Argentina y Ecuador.

"Esperamos que la comunidad entienda y se interiorice sobre los nuevos modus operandi que están operando en la delincuencia; la prudencia que hay que tener al enfrentar situaciones en sus barrios y localidades; cómo canalizar la información de forma adecuada y cuál es el camino más rápido para dar cuenta de algún hecho que complique a la comunidad, entre otros temas", informó el director nacional de Personal de Carabineros, el general inspector Ariel Oñate.