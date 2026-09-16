Ley de Seguridad Municipal: Gobierno retiró nuevo reglamento tras reunión con alcaldes

El Gobierno decidió retirar el nuevo reglamento de la Ley de Seguridad Municipal luego de una reunión con jefes comunales en las oficinas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, tras la controversia desatada por el ingreso a Contraloría de la normativa.

Alcaldes y alcaldesas de distintos municipios llegaron este miércoles al centro de Santiago para reunirse con el subsecretario de la cartera, Gonzalo Guerrero, con quien llegaron a un acuerdo luego de más de una hora de debate sobre el documento.

El descontento municipal se profundizó luego de que se conocieran las condiciones fijadas en el documento sin haber sido consultadas previamente con los gobiernos locales.

Desde el oficialismo han evitado calificar el episodio como una equivocación de diseño, aunque afirmaron que "siempre hay un espacio para corregir".

El malestar transversal de los jefes comunales no se limita únicamente a la disposición que recuerda una causal de cese del cargo para las autoridades locales. Existen también críticas relativas a las demandas que el reglamento impone al personal operativo de seguridad comunal.

En concreto, manifestaron sus reparos a normas relacionadas con la obligación para que inspectores de seguridad porten cámaras corporales, el color de la vestimenta de los funcionarios y el tipo de identificación de los vehículos municipales.

Respecto a este punto, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, criticó el nivel de exigencias para el personal municipal de seguridad, señalando que se igualaban a las exigidas para las fuerzas especiales.

Por ello, el reclamo principal de los municipios apunta a no haber sociabilizado con ellos la redacción de este reglamento.

Gobierno descartó un error en la redacción del documento

Tras el encuentro, el subsecretario Guerrero descartó que la redacción del documento haya sido un error: "Nosotros tenemos nuestra posición, pero para evitar malas interpretaciones se decide entonces retirar este reglamento".

"Reconocemos que si es una posición que marca una divergencia, esa divergencia tenemos que subsanarla para no tener distintas interpretaciones y tampoco voces distintas respecto a un punto", enfatizó.

En esa línea, la autoridad resaltó: "Queremos una sola voz y la voz es un objetivo, que es mejorar la seguridad de nuestros compatriotas y este punto para nosotros no va a ser un impedimento de que lo podamos realizar. Tenemos una posición, pero quien fija la interpretación final es la Contraloría General de la República".

Alcaldes valoran retiro de la indicación

El alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri (ind), valoró en Cooperativa el retiro del reglamento porque "no se puede legislar sobre seguridad municipal sin escuchar a quienes estamos permanentemente enfrentando la delincuencia en la calle".

"Esperamos que esto también signifique una apertura al diálogo, a sentarnos a conversar para poder ir construyendo este reglamento que es extremadamente necesario que salga a la brevedad (...) Más allá si quieren (el Gobierno) reconocer o no que esta situación no estaba coordinada con las municipalidades, lo positivo es que va a permitir que nos sentemos a conversar", subrayó.

En tanto, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, dijo que es "un buen anuncio el retiro del reglamento y ahora hago el llamado a que el Gobierno nos cite a una mesa de trabajo y de diálogo con los alcaldes para preocuparnos de lo importante, que es cómo damos solución a la seguridad, que es la primera problemática de nuestros vecinos y vecinas en todo Chile".

Por su parte, la jefa comunal de Las Condes, Catalina San Martín, insitió en que "fue un error: ese artículo, y hay otros artículos, que me parece que también no aportan en el fondo en materia de seguridad, pero tampoco me interesa quedarme enfrascado en una discusión eterna con el subsecretario de quién tiene la razón o no".

"Tenemos observaciones respecto a cosas que de verdad son, a mi parecer, absolutamente infructuosas, como, por ejemplo, determinar cuál es el color de la ropa de los inspectores de seguridad. Por favor, eso no influye en la seguridad, lo que necesitamos es tener personal capacitado", apuntó.

En una postura similar, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, aseveró: "Digamos las cosas como son, la redacción del reglamento fue poco feliz y yo destaco que el subsecretario haya decidido retirar el reglamento".

El próximo lunes se realizará la primera reunión de coordinación con los municipios para revisar todos los aspectos del reglamento para ser reingresado al ente contralor.