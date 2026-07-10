Enusc 2025: El 7,9% de los hogares fue víctima de delitos violentos

Chile registró una baja de 0,6 puntos porcentuales en la victimización por delitos violentos durante el último año, situándose en 7,9% a nivel nacional, según revelaron los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) 2025.

El informe, elaborado por la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), muestra además que la percepción de inseguridad ciudadana en barrios y comunas experimentó un retroceso, consolidando una tendencia a la baja en comparación con las mediciones de 2024.

A pesar de la mejora en los indicadores generales, el robo con violencia sigue siendo la mayor preocupación para las familias.

Según detalló el reporte oficial, "a nivel nacional, el 7,9% de los hogares fue víctima de delitos violentos en los últimos doce meses, siendo el robo con violencia o intimidación el más prevalente, con 3,2%".

"En relación con 2024, hubo una disminución estadísticamente significativa de 0,6 puntos porcentuales en victimización por delitos violentos (cifra que alcanzó al 8,5% de los hogares en 2024)", puntualizó el INE.

Las cifras oficiales también indicaron que, del total de hogares victimizados por delitos violentos, el 41,3% denunció formalmente su experiencia de victimización, lo que implica que más de la mitad de estos delitos no entran al sistema penal.

Mejora en la percepción ciudadana

Asimismo, se dio cuenta que, "a lo largo del territorio nacional, el 82,9% de las personas percibió un aumento de la delincuencia en el país durante los últimos doce meses, disminución estadísticamente significativa de 4,8 puntos en comparación con la percepción del 2024".

Esta percepción de mayor control también se reflejó en las unidades territoriales más pequeñas. Al respecto, el estudio señala que: "El 47,2% percibe un aumento de la delincuencia en su barrio, registrándose una disminución estadísticamente significativa de 3,6 puntos en comparación con 2024".

Asimismo, en el ámbito local, el 70,5% de los consultados cree que los ilícitos subieron en su comuna, una caída de 3,9 puntos respecto al ciclo previo.

Leonardo González, subdirector técnico del INE, explicó que "cuando uno mira los distintos delitos consultados por la encuesta, lo que tenemos es que justamente la victimización cae. Observamos que la percepción cae y algún tipo de delitos emergentes, delitos vinculados a materias económicas, tiene un aumento también significativo en este periodo. Entonces es un elemento que probablemente está asociado con las nuevas formas de delito y es algo que hay que seguir monitoreando en el tiempo".

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Gobierno: "Estamos a niveles prepandemia"

Gonzalo Guerrero, subsecretario de Prevención del Delito, afirmó que "estos resultados (como la caída en la cantidad de familias afectadas y la mejora en la percepción ciudadana) son consecuencia de un trabajo mancomunado sumamente virtuoso que ha habido en este tiempo que nos está posicionando a niveles, podríamos decir, prepandemia".

Sin embargo, la autoridad gubernamental reconoció que "todavía estamos muy lejos de los niveles que óptimamente a nosotros nos gustaría llegar".

"Por eso, y lo ha dicho derechamente el ministro (de Seguridad Pública, Martín) Arrau con mucha franqueza, estamos tomando lo mejor de lo que se ha hecho y estamos corrigiendo lo que se debe corregir", añadió.

El subsecretario puntualizó que "en materia de prevención del delito, por ejemplo, vamos a fortalecer el Programa Lazos; en materia, por ejemplo, lo que dice relación con mejorar las condiciones situacionales y urbanísticas, vamos a seguir trabajando con el programa Somos Barrio y Somos Barrio Comercial".

"Es decir, es una política de Estado que va a continuar en el tiempo y va a continuar de manera optimizada", subrayó.