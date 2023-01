Jefe de bancada Evópoli instó al Gobierno a presentar proyectos y no esperar a la mesa de seguridad

El jefe de la bancada de diputados de Evópoli, Francisco Undurraga, señaló a Cooperativa que en su sector están preocupados por los proyectos relacionados a la seguridad más que en volver o no a la mesa nacional promovida por el Gobierno y que aborda esta materia, ya que en el Congreso no se han ingresado iniciativas relativas.

En El Diario de Cooperativa fue consultado por si participarán nuevamente en la instancia luego de la determinación de Chile Vamos de abandonarla producto de los indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric.

"Más que volver o no volver a la mesa de seguridad, yo le diría a la ministra (de Interior, Carolina) Tohá que nosotros también estamos preocupados por los proyectos y a la fecha no hemos visto ningún proyecto de ley ingresado ni al Senado ni a la Cámara de Diputados", dijo Undurraga.

Lo anterior, haciendo la excepción con el proyecto de infraestructura crítica, que aseguró que "vamos a tramitar a la brevedad en la Cámara y por cierto le vamos a dar la tramitación seria que corresponde".

Respecto a la necesidad de un acuerdo previo para poder tramitar las iniciativas de manera expedita, Undurraga señaló que "lo que la ciudadanía quiere es que los proyectos se transformen en ley, no que se transformen en una mesa ni en una fotografía".

"Aquí no estamos probando la capacidad política, que por cierto la tiene la ministra Tohá, no solamente de convocar sino que también de articular. Nosotros fuimos claros y fue advertida antes de los indultos que, como iba la mesa, no iba para ninguna parte".

El parlamentario añadió que desde el punto de vista anterior, "creemos que lo importante es que los proyectos lleguen a ambas Cámaras y que se empiecen a tramitar a la brevedad posible".

El diputado aseguró que iniciativas relativas a la seguridad "van a contar con nuestros votos como ha contado no solamente en la renovación de los Estados de Emergencia, sino en infraestructura crítica en el Senado: va a contar con nuestros votos en la Cámara".

"La mejor acción política de un ministro de Interior en esta materia es presentar buenos proyectos de ley", puntualizó.

LA RELACIÓN CON TOHÁ

Francisco Undurraga también tuvo palabras sobre la relación con la ministra Tohá, la que afirmó que "es y sigue siendo, en materia del día a día, muy buena".

"Es una relación de colaboración, de construir no solamente en materia de seguridad sino en todas las materias políticas que le competen a ella como ministra de la mejor forma posible", sostuvo.

Finalmente, el diputado indicó que en Chile Vamos "queremos tener un mejor país y entendemos que la forma es con diálogo", pero que "nosotros no nos podemos sentar a la mesa si además se imponen estos indultos, que del todo claro para nosotros, eran una provocación".

DIPUTADO PC Y CUESTIONAMIENTOS: ES UNA CORTINA DE HUMO DE LA DERECHA POR LOS PROBLEMAS DEL SECTOR

El jefe de bancada del Partido Comunista, Boris Barrera, dijo estar convencido que lo que se hizo con los indultos "fue justo" y creer que "el cuestionamiento hacia algunas de las personas indultadas es algo prácticamente inventado por la derecha chilena".

El sector "lo ha mantenido en la palestra por dos motivos: Para tratar de chantajear al Gobierno, para frenar y torpedear y segundo, porque están haciendo una cortina de humo para tapar los problemas que tienen en su sector, por ejemplo en el caso (Raúl) Torrealba de la Municipalidad de Vitacura", por el que no se ha dicho nada.

"Han estado ahí bajo perfil y en silencio, tratando de levantar esto y mantenerlo en la palestra, cuestionando algo que es una atribución exclusiva del Presidente, que no tiene que ser visado por nadie y así ha sucedido desde que se recuperó la democracia; incluso con el (ex)presidente Sebastián Piñera que indultó a criminales de lesa humanidad, y en ese momento nosotros no dijimos que íbamos a dejar de legislar", cuestionó.