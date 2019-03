La ex senadora Lily Pérez consideró "muy discutible" la propuesta del Gobierno de ampliar el control de identidad preventivo a menores de edad. "Creo que hoy día el Gobierno no tiene piso para sacar una iniciativa más allá, porque -desgraciadamente- no tiene éxitos que mostrar en materia de seguridad ciudadana". De la misma forma, cuestionó que actualmente están ocurriendo hechos delictuales "más urgentes que ir a registrar una mochila de un cabro de 14 años".

