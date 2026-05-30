Megaoperativo nacional: Carabineros y PDI logran 1.415 detenciones en solo cuatro horas

Un masivo despliegue de seguridad ejecutado durante la noche de este viernes terminó con un balance de 1.415 personas detenidas en un lapso de apenas cuatro horas.

El operativo, que movilizó a miles de efectivos a lo largo del país, fue coordinado de manera conjunta entre el Ministerio de Seguridad, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), enfocándose en la prevención del delito y la fiscalización migratoria.

"Anoche, en solo cuatro horas, más de 5.500 agentes policiales realizaron más de 44.000 controles y fiscalizaciones; 1.400 detenidos, varios de ellos por órdenes pendientes incluso por homicidios, otros detenidos por flagrancia", destacó el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, que también valoró el trabajo policial y dijo que, con este tipo de acciones, "el Estado está haciendo su trabajo".

Detalle de las aprehensiones y decomisos

El informe oficial detalló que, del universo total de detenidos, 573 corresponden a delitos flagrantes, mientras que 609 sujetos mantenían órdenes de detención pendientes emitidas por la justicia.

En total, se efectuaron 44.340 fiscalizaciones, que incluyeron desde controles de identidad preventivos hasta la inspección de vehículos.

Según consignó Emol, la labor policial también permitió también el decomiso de casi 15 kilos de droga, 63 armas de fuego y 233 municiones.

Asimismo, 173 vehículos fueron sacados de circulación por irregularidades o estar vinculados a hechos delictivos.

Situación migratoria y antecedentes de la semana

En paralelo a las capturas, la PDI lideró la fiscalización de 1.376 ciudadanos extranjeros, detectando a 322 personas en situación de infracción.

De este grupo, 135 casos correspondieron a ingresos por pasos no habilitados y 187 a otro tipo de faltas administrativas. Como resultado de estos controles, se notificaron 27 decretos de expulsión.

Sumado al operativo de este viernes, un despliegue previo desarrollado entre el miércoles y el viernes ya había logrado la captura de otras 1.220 personas, consolidando una estrategia de intervenciones masivas que busca reducir la sensación de inseguridad y capturar a sujetos prófugos de la justicia.