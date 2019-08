Organizaciones estudiantiles rechazaron proyecto de "ley Antiencapuchados"

Esta semana ingresará al Congreso el proyecto de "ley Antiencapuchados" anunciado por el Presidente Sebastián Piñera hace un par de días.

Se trata de una iniciativa con historia, ya que el primer Gobierno de Piñera presentó un proyecto similar, conocido como "Ley Hinzpeter" –por el ministro del Interior de la época- el cual fue rechazado en la Cámara de Diputados en el último trámite.

El Mandatario presentó este proyecto aludiendo a los incidentes en establecimientos educacionales como lo ocurrido en el último tiempo el Instituto Nacional.

La intendenta Metropolitana, Karla Rubilar, sostuvo que "el Presidente ha sido bastante claro respecto a su respeto a las manifestaciones y a que las personas puedan manifestar sus opiniones a rostro descubierto".

"En ese entendido, hemos visto en los últimos tiempos que los graves incidentes, ya sea en marchas, en cortacalles, en los colegios como el Instituto Nacional, se producen con encapuchados que cometen delitos y lo más complejo de que alguien se manifieste encapuchado es que en el caso del Instituto Nacional no sabemos si son alumnos, sin personas ajenas, no sabemos ni siquiera si son adultos", añadió la jefa regional.

Organizaciones sociales rechazan el proyecto

Desde las organizaciones sociales y estudiantiles manifestaron rechazo a esta propuesta, tal como ocurrió en 2013 con la "ley Hinzpeter".

En esa línea, la vocera de la ACES Ayelen Salgado sostuvo que "esto es algo histórico, no es algo reciente, lo vimos con la ley penal juvenil en 2008, con la ley Hinzpeter, con Aula Segura y que esto son leyes que buscan seguir reprimiendo no solamente a los estudiantes secundarios, si no que también a los movimiento sociales en general".

Desde la oposición, el Partido Socialista planteó en primera instancia que es un buen proyecto, pero pidieron una política eficiente para enfrentar la violencia.