Ministro Arrau encabezó masivo copamiento policial en Línea 1 del Metro

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, lideró este miércoles por la madrugada un nuevo copamiento policial en accesos de la Línea 1 del Metro de Santiago.

El operativo, que comenzó a primera hora en la estación Baquedano, contempló un masivo despliegue de personal de Carabineros que se posicionó a lo largo del eje Alameda, hasta Los Héroes.

Este procedimiento replica intervenciones similares realizadas días atrás en los alrededores de la estación Ecuador, zona conocida por su alta densidad comercial y residencial, y en un tramo de la Línea 2.

La estrategia masiva busca aumentar la fiscalización mediante controles de identidad preventivos y detenciones flagrantes, además de incrementar la percepción de seguridad.

Balances preliminares arrojaron que un operativo nacional bajo esta misma modalidad efectuado el lunes culminó con más de 1.000 detenidos, gran parte de ellos por mantener órdenes de detención pendientes.

Ante los cuestionamientos surgidos sobre si el traslado de contingente a las estaciones de Metro debilita el resguardo en sectores residenciales y periféricos, el ministro Arrau señaló que la estrategia no mermará la vigilancia en los barrios.

Al ser consultado sobre el origen de las dotaciones en terreno, explicó que

"la mayoría de ellos son de la comisaría de radiopatrullas (...) En Santiago hay dos comisarías de radiopatrullas dedicadas precisamente a reforzar ciertos servicios. Carabineros tiene servicios territoriales, que son las tenencias: las comisarías que están distribuidas en nuestro territorio".

Tras realizar una alocución motivacional a los uniformados y supervisar el despliegue en las inmediaciones de Baquedano, el secretario de Estado abordó uno de los trenes en dirección al poniente junto a su comitiva, saludando a trabajadores de Metro y a funcionarios de punto fijo en el trayecto, para finalmente encabezar un punto de prensa técnico en la estación República.