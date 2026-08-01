RN ofició al Gobierno para dar urgencia a proyecto de apoyo militar a las policías

El jefe de bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, y la diputada Ximena Ossandón solicitaron al Gobierno respaldar y poner urgencia al proyecto de ley que permite apoyo militar a las policías, luego que se conociera que el Ejecutivo estudia una reforma institucional para que militares realicen apoyos en barrios conflictivos.

Los parlamentarios enviaron un oficio al ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, y a su par de Seguridad Pública, Martín Arrau, con la finalidad de darle urgencia a la iniciativa que busca establecer un régimen transitorio de apoyo de las FF.AA. a Carabineros y la Policía de Investigaciones en labor de seguridad pública y combate el crimen organizado.

El proyecto -señalaron los diputados- ingresada el 6 de julio de este año constituye "un camino mucho más eficaz" para dotar al Estado de herramientas institucionales que permitan enfrentar el desafío que representa el crimen organizado y el narcotráfico transnacional.

En esa línea, la diputada Ossandón afirmó que "valoramos que el Gobierno esté avanzando en una dirección similar. Nuestro proyecto ya está presentado (...) si hoy existe acuerdo en el diagnóstico, no tiene sentido comenzar desde cero. Lo responsable es avanzar sobre una iniciativa que ya está presentada y que puede tramitarse con rapidez para entregar más herramientas al Estado".

"Valoramos que el Gobierno finalmente reconozca que las herramientas actuales son insuficientes para enfrentar al crimen organizado. Lo dijimos hace semanas y actuamos en consecuencia, presentando una reforma constitucional que hoy cobra total vigencia. Lo coherente ahora es que el Ejecutivo apoye nuestro proyecto y le ponga urgencia. La seguridad de los chilenos no puede seguir esperando mientras el crimen organizado continúa ganando terreno", destacó el diputado Schalper.

El proyecto fue presentado por los diputados: Ximena Ossandón, Juan Carlos Beltrán, Andrés Celis, Eduardo Durán, René Manuel García, Mauro González, Francisco Orrego, Luis Pardo, Diego Schalper y Tomás Kast (EVO).