Tohá: El ECOH ahora actuará en delitos violentos contra la propiedad

La ministra del Interior, Carolina Tohá, apuntó en Cooperativa que la segunda etapa del plan Calles sin Violencia -iniciada este lunes- también amplía la cobertura de delitos indagados por el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.

"Vamos a incrementar el número de estas unidades ECOH, pero también vamos a ampliar el perfil de los delitos en que actúan: hasta ahora, estaban concentradas en los homicidios más violentos y en los secuestros, y la idea es ampliarlos a otro tipo de homicidios, y también a delitos contra la propiedad que se desarrollan con mucha violencia, como por ejemplo, los 'turbazos'", explicó en Lo que Queda del Día.

Tomando como ejemplo el hecho reportado esta mañana en La Reina, Tohá recordó que "ingresaron al domicilio cuatro personas; no sé si estrictamente corresponde al perfil de 'turbazo', porque no está definido formalmente, pero igual es un grupo importante de asaltantes, y es muy violento porque además intimidaron a niños, encañonaron a todas las personas y generan un gran temor".

En ese sentido, argumentó que "detrás de los 'turbazos' no hay un delincuente suelto ni con un amigo, sino que es una cosa un poco más organizada, porque son más personas, y cuando se investigan estos delitos, se empieza a ver que estos grupos actúan en distintas partes".

"El mismo grupo empieza a generar una estrategia que le funciona, entonces lo repite, y ahí necesitamos una capacidad investigativa más fuerte que la que tiene un fiscal solo (como es) habitual, y la ampliación de los ámbitos en los que actúan estas unidades ECOH nos debieran ayudar en ese objetivo", enfatizó la jefa de gabinete.

La confianza en dichos equipos para esta tarea, conformados por refuerzos desde Interior al Ministerio Público, responde a que desde su implementación a fines de 2023, se han obtenido "muchos más imputados, más formalizados, y estamos logrando sentencias en menos tiempo" en los casos más cruentos.

Dicho esto, la titular de Interior reflexionó que "ningún plan nos va a asegurar que no se van a cometer delitos; lo que tenemos que hacer es evitar que aumenten y empezar a bajarlos, pero no podemos decir que con un refuerzo policial, 'mañana nos vamos a levantar y no vamos a tener delitos'. Si transmitiéramos esa expectativa, estaríamos generando mucha confusión y mucha frustración".