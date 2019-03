Senador Huenchumilla se declara "no disponible" para aumentar facultades de Carabineros

El senador Francisco Huenchumilla (DC) aseguró que "no está disponible" para entregarle más facultades a Carabineros, en el marco de una posible modificación del control preventivo de identidad para incluir a menores desde los 14 años.

Luego de que el ministro del Interior, Andrés Chadwick, confirmara que estos cambios se encuentran en etapa de estudio, el parlamentario indicó que "hay una cosa previa que tenemos que resolver como país. Es la reorganización de Carabineros. No estoy disponible para darle más facultades a Carabineros mientras no hagamos la reorganización que esa institución requiere, porque hoy día yo no le creo a Carabineros, para ser franco".

"Quiero recuperar a Carabineros. En principio, a mí no me gustan los controles de identidad en una sociedad libre. No creo que el combate a la delincuencia parta por eso, porque en definitiva eso afecta a la gente más modesta, a la gente más pobre", agregó.

A estas palabras se sumó en El Primer Café el ex parlamentario Osvaldo Andrade (PS), quien aseveró que no se atreve a darle más facultades a los funcionarios policiales tras el trato dado al menor que acompañaba al comunero Camilo Catrillanca.

El ministro Chadwick recalcó que "sí, queremos que nuestras policías tengan mayores atribuciones para dar seguridad a los ciudadanos, dentro de la ley, de los protocolos, del cumplimiento de sus criterios".

"Hagamos una pregunta de sentido común: ¿Qué preferirá un delincuente: que le pidan su carnet de identidad, que le controlen su identidad, que le puedan hacer un registro? Yo estoy seguro de que los delincuentes obvio que no quieren esto, que no les conviene esto", cuestionó.

Chadwick añadió que "en diversos países existe este control de identidad preventivo. Tenemos la idea de poder ampliar el control preventivo, pero no tenemos todavía una decisión, esa la va a tomar el Presidente de la República, si lo hacemos a partir de los 14 años, que es la responsabilidad penal o a partir de los 16 años, que es la responsabilidad penal por falta".