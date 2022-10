El senador Juan Ignacio Latorre, presidente de Revolución Democrática, abordó este miércoles, en El Primer Café de Cooperativa, el debate en torno a la proporcionalidad del uso de la fuerza de Carabineros y la declaración de la titular del Interior, Carolina Tohá, que esta mañana, en entrevista con Radio Duna, puntualizó que "un policía le dispare a un criminal o le pegue un palo a alguien que está imposible de ser detenido no es violar los derechos humanos". "Yo voy a respaldar la labor que está haciendo la ministra en términos de convocar a una mesa (...) El tema de las cuñas, de si se respaldan las cuñas o no, y el tema además de proporcionalidad de la fuerza y de los estándares de derechos humanos es un tema más de fondo, más complejo, que además está acreditado, ahí están los organismos internacionales y nacionales y no está para cuñas de prensa", dijo el representante del Frente Amplio en la Cámara Alta. Además, respondió a las voces de Chile Vamos que le achacan al Gobierno "complejos ideológicos" para combatir la crisis de seguridad, asegurando que "la derecha ha hecho un uso ideológico" del tema.

