Uriarte: En seguridad hay plena coincidencia con la derecha sobre los temas de máxima urgencia

"Hay una plena coincidencia respecto de aquellos temas que constituyen la máxima urgencia", dijo este lunes la ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), la socialista Ana Lya Uriarte, en relación con la primera reunión entre el Gobierno y la oposición en busca de un acuerdo nacional en seguridad, ante la crisis que vive el país en esta materia.

Fue a fines de octubre cuando la titular del Interior, Carolina Tohá, anunció que se retomarían las gestiones para un plan nacional, ocasión en que adelantó que se impulsarían conversaciones con los distintos sectores políticos para recoger observaciones que desprendan en un conjunto de iniciativas.

Este lunes, desde las 13.30 horas, tuvo lugar en La Moneda un encuentro que congregó a la jefa de gabinete y los subsecretarios Manuel Monsalve (Interior) y Eduardo Vergara (Prevención del Delito) con las directivas de Evolución Política (Evópoli), Renovación Nacional (RN), la Unión Demócrata Independiente (UDI), el Partido Republicano (PR) y el Partido de la Gente (PDG).

Tras la cita con la titular del Interior, que se prolongó por más de dos horas, los partidos señalaron que el Gobierno daría urgencia a los proyectos de infraestructura crítica y del sistema de inteligencia.

"Independientemente del acuerdo de hoy, ya lo teníamos definido con anterioridad (la aplicación de urgencias), así que coincidimos totalmente entre la derecha que estuvo hoy día acá y nosotros", aseveró Uriarte en conversación con Lo Que Queda del Día de Cooperativa.

Vía telefónica, la jefa de la Segpres, nexo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, afirmó que con la derecha "hay muchas materias donde nos vamos a encontrar por el bien de la ciudadanía, por el bien del país, y no vamos a tener ningún problema, como, por ejemplo, las dos urgencias que están totalmente disponibles, y estamos trabajando full en el tema de infraestructura crítica, inteligencia, Ministerio de Seguridad y las normas específicas sobre asociación ilícita y narcotráfico".

Respecto de la Ley Antiterrorista, insistió en que la normativa "no ha sido, hasta este minuto, exitosa en el control y sanción de los actos terroristas y, lejos de eso, ha obligado al Estado chileno, vía condenas internacionales, a pagar indemnizaciones muy cuantiosas".

"En cambio", complementó, "está siendo tremendamente eficaz -porque ya hay presos por eso y con altas penalidades- la ley de robo de madera y de asociación ilícita; además, hace poco se aprobaron, respecto de narcotráfico y asociación ilícita, ciertas normativas que permiten medidas que denominamos intrusivas, para poder establecer la concurrencia efectiva de esos actos ilícitos".

"En consecuencia, si uno quiere mirar la eficacia jurídica y nuestros tiempos legislativos, hoy día tenemos instrumentos mucho más eficaces y nos faltan, en cambio, otros instrumentos a los cuales queremos darles mucha urgencia, en los cuales concordamos plenamente con la derecha", añadió.

También tuvo palabras Uriarte para la comentada "performance" del timonel de RN, Francisco Chahuán, quien llegó esta tarde a la reunión en La Moneda con guitarra en mano, en referencia a la frase que utilizó el Presidente Gabriel Boric para admitir, a ocho meses del inicio de su mandato, que "nos dimos cuenta que otra cosa es con guitarra".

"Ese tipo de acciones que tienen por objeto poner en escena situaciones y hacerlas visibles desde un punto de vista casi actoral no me enojan; más bien me causan curiosidad. Fue un acto bien folclórico de parte del senador. Se hizo notar, se hizo notar", sostuvo la ministra.

Con guitarra y "partitura", Chahuán recordó la frase de Boric en reunión de seguridad en La Moneda. Foto: Mariano Reyes, Cooperativa.

ELECCIÓN DEL FISCAL NACIONAL "NO (ES) UNA CUESTIÓN IDEOLÓGICA"

Por otra parte, la secretaria de Estado abordó la definición de la propuesta del Presidente Boric de su carta a nuevo fiscal nacional, nombre que debe ser enviado al Senado antes del 21 de noviembre, y calificó como "impropio" que se le atribuya un supuesto apoyo a Marta Herrera, candidata cercana al saliente fiscal Jorge Abbott.

"Dado que no tengo injerencia en el tema, no me he involucrado en él y muchísimo menos manifestando preferencias en torno a algún candidato o candidata, porque -lo digo sinceramente- no la tengo. Me pareció muy curioso que se me atribuyera el día domingo el haber instado o manifestado una preferencia por un o una candidata de la quina. No es efectivo", dijo la ministra.

"Esa es una decisión del Presidente y hasta el momento he revisado los antecedentes en compañía de la ministra de Justicia y no he emitido opinión al respecto", añadió.

Respondió, en ese sentido, al senador Iván Moreira (UDI), quien comentó que "parece que el Gobierno quisiera un traje a la medida para poder ingresar una de las personas que le gustaría desde un punto de vista ideológico ser fiscal nacional".

"(Moreira) expresa una apreciación, pero en realidad no creo que tenga base o sustento en algún hecho específico o algún antecedente que disponga. Me parece más bien que se trata de una especulación que tengo que descartarla, en el sentido de que el Gobierno y el Presidente están empeñados en que el nombramiento que se haga -y por eso es que he estudiado los antecedentes en compañía de la ministra de Justicia- sea un nombramiento que dé tranquilidad, confianza y seguridad, porque lo que hoy día interesa a la ciudadanía es la seguridad en varios ámbitos, entre ellos, la seguridad pública y el control de la delincuencia, del narcotráfico, de la asociación ilícita", replicó Uriarte.

"Ese es el interés; no una cuestión ideológica", subrayó.

DESCARTA OFERTA DE CARGOS PARA VOTAR POR MIROSEVIC

La ministra también descartó las denuncias de la diputada Gloria Naveillán (Ind-PDG), quien acusó al Gobierno de ofrecer cargos y apoyo judicial a aquellos diputados que votaran por Vlado Mirosevic (Partido Liberal) para convertirse en el presidente de la Cámara Baja.

"Eso tampoco es real. No es efectivo y no tiene ningún sustento en la realidad, porque no ocurrió", apuntó Uriarte.

"Lo que sí debo decir -y lo he señalado, porque me parece evidente- (es que) el día que resulta electo como presidente de la Cámara de Diputados el diputado Vlado Mirosevic, que pertenece a la coalición del Socialismo Democrático, me pareció que era un nombre extraordinariamente positivo para la institucionalidad del Congreso Nacional, para la Cámara de Diputados y para el país en general", defendió.