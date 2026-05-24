Corte de agua: La Cisterna denunció a Aguas Andinas por "casi ocho horas de retraso" en reposición

La Municipalidad de La Cisterna denunció a Aguas Andinas a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), debido -acusaron- al retraso en la reposición tras el megacorte de agua que afectó a ocho comunas de la Región Metropolitana el fin de semana.

La interrupción, según informó la empresa, comenzó a las 20:00 horas del viernes para efectuar obras de renovación en la red sanitaria, y estaba contemplado que terminase a las 08:00 de la mañana de este domingo. Las comunas involucradas fueron San Ramón, San Miguel, San Bernardo, La Pintana, La Granja, La Florida, La Cisterna y El Bosque.

Sin embargo, Aguas Andinas después informó esta jornada que la reposición del servicio estaba efectuándose de forma parcial, "producto de incidencias hidráulicas originadas durante la última fase de los trabajos realizados en un tramo de la red de distribución".

"El restablecimiento del suministro para las comunas de La Granja, La Florida y La Pintana comenzó a las 01:00 horas de este domingo, mientras que en La Cisterna y los sectores impactados de El Bosque, San Bernardo, San Miguel y San Ramón, la reposición irá siendo de forma gradual durante la mañana", precisó la empresa.

En este contexto, la Municipalidad de La Cisterna acusó, a través de un comunicado, que, "siendo las 15:30 horas de hoy, Aguas Andinas sigue incumpiendo con su compromiso de haber repuesto el servicio a sus clientes a las 08:00 horas, ya que, si bien el suministro se ha repuesto, el producto no presenta las condiciones adecuadas para su consumo".

Por ello, "ingresamos una denuncia a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) por las casi ocho horas de retraso en la reposición de un corte de agua que estaba programado, la que se suma al recurso de protección que presentamos justamente para que se garantizase el derecho de nuestros vecinos a contar con agua potable, lo que ahora no está ocurriendo", reprochó la casa comunal.

"Aguas Andinas es una empresa privada que debe responder en tiempo y forma a sus clientes. Llamamos a las autoridades del nivel central a ponerse del lado de la gente que está padeciendo con estos incumplimientos", exhortó el comunicado.

Aguas Andinas informó el total restablecimiento del suministro

En un comunicado posterior, Aguas Andinas informó que se logró el "restablecimiento del suministro de agua potable en las comunas de El Bosque, La Cisterna, San Bernardo, San Miguel y San Ramón a partir de las 12:00 horas".

Esto, "tras superar incidencias hidráulicas presentadas durante la madrugada de este domingo en la fase final de faenas de reposición en la red de distribución", agrega el texto.

"Si bien el servicio ya ha sido restablecido en toda la red, en algunas zonas del perímetro afectado el suministro podría presentar bajas presiones; situación que se irá normalizado a la brevedad", asegura la misiva.

"Durante todo momento (de la interrupción) mantuvimos una coordinación con las autoridades, teniendo operativos los 72 puntos de abastecimiento y más de 20 camiones aljibes en todo el perímetro", cerró Eugenio Rodríguez, director de Clientes de la empresa.