Senador: Renuncia del presidente de Essal no excluye que empresa deba responder por el daño

Tras la renuncia del presidente de Essal, Guillermo Pickering, el senador socialista por la Región de Los Lagos, Rabindranath Quinteros, remarcó que esto no excluye que la empresa deba responder por los daños que provocó el corte de agua en Osorno que se prolongó por 10 días.

Para Quinteros, la salida de Pickering de Essal y de Aguas Andinas "responde más bien a una acción corporativa y me parece bien que los altos ejecutivos responsables de la crisis del agua en Osorno den un paso al costado, pero esto no significa que la empresa no deba responder por el daño causado ante el proceso de término de la concesión".

"El Presidente tiene una tremenda oportunidad para que de una vez por todas se cumplan los estándares que estas empresas sanitarias y otras que tienen concesionados servicios deban cumplir", apuntó Quinteros.

En la misma línea, el senador de RN por la misma región, Alejandro Santana, enfatizó que la renuncia "no va en paralelo a la decisión que tiene que tomar el ente fiscalizador en función a las faltas en los procedimientos que ha generado problemas de contaminación y el corte de suministro de agua".

La renuncia del presidente, agregó, "es un dato, pero no es un dato que va a permitir tomar una u otra posición con respecto a la sanción de caducidad que hoy se está estudiando".

El intendente de Los Lagos, Harry Jürgensen, afirmó que la salida de Pickering "corresponde porque realmente no supieron enfrentar una crisis de esta naturaleza, una emergencia tan grande como es dejar a Osorno 10 días sin agua potable".

"La verdad es que habla muy mal en general de la empresa y de sus ejecutivos el no preveer una situación como esa, el no contar con los protocolos de seguridad que corresponden", enfatizó la máxima autoridad regional quien agregó que "lo que uno espera es que no solamente se queden en lo que la Ley obliga sino que también analicen y estén dispuestos a compensar en parte el daño causado".