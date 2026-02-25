A un año del mega apagón, expertos afirman que Chile está mejor preparado

Este miércoles se cumple un año del apagón que dejó sin suministro eléctrico a cerca de 19 millones de personas en el país, y representantes del sector de telecomunicaciones y del ámbito académico coinciden en que el sistema cuenta hoy con mayores niveles de respaldo y resistencia para enfrentar contingencias similares.
Uno de los puntos críticos durante la emergencia fue la caída progresiva de las redes móviles tras varias horas sin energía. Sin embargo, desde la industria aseguran que la normativa se ha fortalecido.
El presidente de Chile Telcos, Alfie Ulloa, explicó que actualmente las antenas cuentan con más de autonomía, y "eso significa que nuestras baterías o nuestros grupos electrógenos deberían alimentar las antenas durante seis horas a pesar de que no haya energía".
En el caso del evento del año pasado los sistemas de respaldo ya existían y funcionaron en su mayoría por cuatro horas. "Ahora si hubiese un apagón durarían más horas, dado que tenemos esta nueva normativa que extiende de cuatro a seis las horas de respaldo autónomo sin energía eléctrica", explicó Ulloa.
En el ámbito eléctrico, también se apunta a avances estructurales: Cristóbal Parrado, investigador del Centro de Transformación Energética de la Universidad Andrés Bello, señaló que aunque el riesgo cero no existe -debido a variables incontrolables como el fenómenos meteorológicos extremos-, sí hay avances significativos.
"Podemos afirmar que hoy el sistema chileno es más resiliente que hace un año, con más (energías) renovables, más almacenamiento y mejores mecanismos de operación y monitoreo. La clave está en que sigan integrándose estas herramientas y en que las inversiones en red y en flexibilidad progresen a la par con el crecimiento de las renovables", señaló Parrado.