Cuentas de la luz: RN exige la renuncia del secretario ejecutivo de la CNE

La bancada de diputados de RN exigió la renuncia inmediata del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Marco Mancilla Ayancán, a quien consideran el "responsable jerárquico" del recién detectado error de facturación que aumentó el costo de las cuentas de la luz en el último año.

A través de una declaración, los parlamentarios apuntan que millones de chilenos han soportado "alzas relevantes por la normalización tarifaria; y de ahí que no es aceptable que una negligencia como esta haya generado cobros superiores a los legalmente procedentes".

Por lo demás, afirman que el "impacto del error en las cuentas de la luz va más allá del bolsillo de cada familia y se extiende a la economía nacional", ya que al ser un componente clave para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC), "las tarifas artificialmente altas desde que comenzó este Gobierno generaron también un exceso de inflación".

A juicio de la bancada RN, este cúmulo de irregularidades "afectaron el crecimiento económico, al reducir el poder de compra de los ciudadanos y aumentar los costos operativos de las empresas, frenando así el consumo y la inversión, que son dos motores fundamentales para el desarrollo del país", algo que la CNE debió evitar "oportunamente".

Por otro lado, acusan que este error "refleja de cuerpo entero al Gobierno de Gabriel Boric, creando artificialmente problemas en mercados regulados por causa de la ineptitud de los amigos que colocó en el Ministerio de Energía".

Ante la magnitud de esta falla metodológica, que será subsanada a partir de enero, los diputados solicitaron la remoción de Mancilla Ayacán, y demandaron al Ejecutivo la designación de "una jefatura técnica idónea" en su lugar.