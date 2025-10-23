Jeannette Jara, ¿a favor o en contra de la acusación constitucional a Pardow?

La acusación constitucional contra el exministro de Energía Diego Pardow (Frente Amplio), cuestionado por los bullados cobros excesivos realizados en las cuentas de la luz, ha provocado un problema político para la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara (PC), cuya postura frente a la situación genera una serie de repercusiones internas y estratégicas.

El dilema de la abanderada se originó a partir de sus declaraciones, en las que afirmó que la situación del sobrecobro es "tan grave como para tomar cualquier tipo de opción".

Estas palabras fueron interpretadas como una apertura a la posibilidad de que parlamentarios de su sector apoyaran la acusación. Sin embargo, esta posición no fue bien recibida por todos.

Dentro del Frente Amplio, surgieron voces críticas. El jefe de bancada, el diputado Jaime Sáez, hizo un llamado a concentrar la energía de la candidata "en la campaña y en ganar", sugiriendo que la acusación podría desviar el foco electoral.

Además, desde la misma tienda, se enfatizó la necesidad de que las fuerzas políticas que apoyan a Jara "tengan disciplina" para poder enfrentar esta acusación constitucional, exigiendo mantener una unidad estratégica frente a un ataque político de la oposición.

La defensa del rol fiscalizador

Jara también añadió otra capa de complejidad a su postura al expresar que, pese a la gravedad de lo ocurrido, tramitar un libelo a menos de un mes de la parlamentaria le parece "poco serio y que no soluciona en nada el problema a las personas".

La postura crítica de la acusación fue refutada por el diputado Eric Aedo (DC), parte también del comando de Jara, quien defendió el derecho y el deber fiscalizador de la Cámara Baja, independientemente del calendario electoral.

Según el parlamentario, "las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile son para velar siempre en favor de nuestras instituciones y de la ciudadanía. Y por eso, el momento para ejercer esas facultades es un momento siempre oportuno".

Para reforzar su punto, Aedo recordó un precedente significativo: "El 2021 se presentó una acusación constitucional al expresidente Sebastián Piñera por la entonces oposición, a pocos días de una elección presidencial y parlamentaria".

Postura del Gobierno frente a la acusación

Mientras tanto, en La Moneda, la estrategia política parece más clara. Fuentes cercanas al Gobierno comentaron que la definición política es apoyar a Diego Pardow, tal como se ha hecho con otros exministros que han tenido que enfrentar una acusación constitucional.

Asimismo, se informó que ya han existido conversaciones con algunos partidos políticos para poder alinear al oficialismo en esta materia.