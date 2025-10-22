Oposición mantiene ofensiva y confirma AC contra el exministro Pardow

La totalidad de las bancadas de oposición anunció este miércoles la presentación de una acusación constitucional (juicio político) contra Diego Pardow, responsabilizándolo por los cobros excesivos realizados en las cuentas de la luz por un error de cálculo, escándalo que forzó la semana pasada su salida del cargo de ministro de Energía.

En una declaración pública conjunta, los jefes de comité manifestaron que "el alza injustificada y desproporcionada" que "ha afectado a millones de chilenos durante los últimos dos años tiene un origen claro y único: la actuación absolutamente negligente y deficiente del ex ministro de Energía, Diego Pardow, sumada a la inoperancia del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, al no adoptar las medidas necesarias para corregir oportunamente esta grave situación".

El texto enfatizó que "el cobro inexacto en las tarifas eléctricas no fue un hecho fortuito ni un mero error metodológico, sino que el resultado de una prolongada omisión y una falta de control inexcusable de parte de las autoridades competentes, cuya información fue deliberadamente mantenida en reserva por el Ejecutivo".

Los diputados sostuvieron que "la constatación de que el Gobierno tuvo acceso a esta información hace más de un año, tras la autodenuncia presentada por la empresa Transelec, evidencian un intento inaceptable por ocultar la información a la ciudadanía, con el claro propósito de eludir sus responsabilidades políticas y evitar que este error impactara en las aspiraciones presidenciales de las candidaturas que buscan sucederlos en el poder".

La oposición calificó esta conducta de "irresponsable e incompetente", afirmando que "no sólo configura una falta de diligencia manifiesta, sino que además constituye una vulneración directa de los deberes constitucionales y administrativos que recaen sobre todo ministro de Estado".

En virtud de estos antecedentes, los jefes de las bancadas de oposición han resuelto presentar la acusación constitucional "de manera indeclinable y en el más breve plazo posible" contra Pardow.

La presentación busca que el exministro "asuma la responsabilidad que le cabe dada la gravedad de los hechos y las consecuencias que su ineficiente gestión ha causado en los chilenos".

Finalmente, la declaración subrayó que, si bien el país "requiere de respuestas claras y soluciones rápidas y efectivas que permitan reintegrar cada peso cobrado en exceso", "también exige que quienes permitieron este abuso respondan como corresponde".

Los firmantes concluyeron que el "daño que se ha provocado a la población es incalculable" y que "el principal responsable es el Gobierno".