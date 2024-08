Libertad y Desarrollo: Matar a Enel probablemente empeorará el problema

"Culpar" y "matar" a las empresas distribuidoras de electricidad "no va a resolver" los extensos cortes de luz que afectan a cientos de miles de hogares tras el paso del sistema frontal y "probablemente" va a empeorar el problema, aseguró este jueves, en El Primer Café de Cooperativa, la economista senior de Libertad y Desarrollo (LyD) Macarena García, al comentar el proceso de caducidad que el Gobierno inició contra Enel producto del apagón que, hasta hoy, se prolonga por una semana.

"Lo que uno debiera pensar es que lo que busca es que el servicio se reponga y sea bueno. Aquí el objetivo es el cliente; el objetivo no es la empresa; el objetivo no es castigarla; el objetivo, por ahora, por la urgencia, tiene que ser cómo nos encargamos de que hoy día el cliente esté bien y después también, en el mediano plazo: cómo nos encargamos de que la electricidad siga llegando al cliente en las condiciones y en cómo nosotros le estamos exigiendo", dijo la profesora de la Universidad Católica.

"Mi pregunta es: ¿será que caducar la concesión va a lograr que les llegue la electricidad a las personas? ¿Será que la caducación de la concesión será lo mejor para efectos del cliente? ¿O estamos buscando un castigo para la empresa?", apuntó García.

Recordó que en el caso de empresas sanitarias que en el pasado "no han cumplido ciertas cosas y se les ha quitado las concesiones, después nos hemos encontrado -porque esas concesiones tienen un plazo de un año para relicitarse- con que no hay empresas interesadas, entonces, después termina el Estado, que no estaba programado para esto, tratando de administrar una empresa y tratando de licitarla y que nadie la quiera, con una serie de (nuevos) problemas en el suministro".

"Yo soy una de las afectadas por lo que está pasando también, pero la pregunta es: ¿qué es lo que nos conviene a nosotros, como clientes, para efectos de que nos llegue este servicio básico ahora y en el mediano plazo?", enfatizó la académica, antes de señalar que duda "si es este problema es solamente de la empresa o es un problema más bien sistémico. Hay varios que tienen que intervenir y tienen que cuestionarse qué pasó: los municipios con los árboles, la Superintendencia y las empresas, y yo creo que todos en alguna forma tienen una cuota de responsabilidad, unas más y otras menos".

García afirmó que "matar a uno (de los actores) aquí, además, creo que al final va a terminar perjudicando a los propios consumidores, que son a los que buscamos beneficiar. Eso (el tema de la concesión) hay que verlo después. Primero hay que preocuparse de arreglar el problema rápidamente y después ver cómo logramos que este sistema, en el mediano plazo, funcione bien y eso implica también revisar la regulación y también ver qué pasó con los reguladores, que creo que estuvieron bastante ausentes, y las autoridades. Esto se veía venir".

"No estoy exculpando a la empresa de que haya hecho algunas cosas que las debió haber hecho mejor; estoy diciendo que son varios los que están metidos en este enredo, entonces, culpar a la empresa, matar a la empresa,porque (asumimos que) es la única responsable, no va a no va a resolver el problema. De hecho, probablemente la vamos a terminar empeorando", concluyó.