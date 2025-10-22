Ministro García se reunió con representantes de empresas generadoras de energía

El biministro de Energía y Economía, Álvaro García, se reunió este miércoles con representantes de las empresas generadoras, en el marco de la polémica generada por errores de cálculo en los precios de las cuentas de la luz.

En la cita se abordó el proceso de fijación tarifaria del Precio Nudo Promedio (PNP), liderado por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

"Estamos a la espera de las observaciones que quedaron de realizar las empresas en el marco de los plazos establecidos para que el proceso siga su curso normal, tal como lo estipula la legislación", detalló García tras el encuentro.

El proceso para la fijación de tarifas de la energía está en marcha con la publicación del Informe Técnico Preliminar para la Fijación del Precio Nudo Promedio (PNP) y que debe continuar con una serie de pasos administrativos para su implementación a partir del 1 de enero de 2026.