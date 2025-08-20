Programa Ilumina de CGE cumple 8 años

La distribuidora eléctrica CGE consolidó todas sus iniciativas de compromiso social bajo el Programa Ilumina, que desde 2017 ha beneficiado a más de 2.000 personas en distintas regiones del país.

La iniciativa, que en sus inicios se enfocó en la formación de jóvenes en el área eléctrica, hoy abarca capacitaciones para todas las edades, con énfasis en la empleabilidad y la educación. Entre sus hitos recientes destacan talleres de alfabetización digital para adultos mayores, cursos de electricistas linieros y programas de formación para mujeres jefas de hogar.

El programa también ha impulsado la creación de laboratorios técnicos en liceos, alianzas con universidades chilenas y extranjeras, además de aportes a fundaciones vinculadas a la educación.