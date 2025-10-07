Informe apunta a deficiencias de Transelec que potenciaron apagón del 25-F

El Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) publicó el informe final de la auditoría técnica a los sistemas de la empresa Transelec, realizada tras el apagón total que afectó a Chile el pásado 25 de febrero.

El documento, elaborado por la firma independiente Quanta Technology, identifica 38 hallazgos, la mayoría de alto nivel de criticidad, que incidieron en la recuperación del suministro del Sistema Eléctrico Nacional durante esa jornada.

Uno de los hallazgos principales fue el retraso en la activación del sistema de respaldo SCADA de Transelec, que se encontraba fuera de servicio. Este sistema, que permite la supervisión y operación remota de la red, solo comenzó a operar de manera progresiva más de una hora y 20 minutos después de la falla. Esta demora afectó la visibilidad del Coordinador sobre el estado de la red en un momento crítico para la recuperación.

La auditoría también detectó deficiencias en el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura del SCADA. Se identificó que uno de los generadores auxiliares del edificio de comando estaba fuera de servicio desde 2019 y había sido dado de baja en 2021. Además, se constató una falta de mantención en los sistemas de baterías de respaldo (UPS), los cuales ya habían presentado anomalías antes del 25 de febrero.

Las fallas detectadas que afectaron la restitución del servicio eléctrico incluyen:

Retraso en la activación del sistema SCADA de respaldo, el cual estaba fuera de servicio

Pérdida de visibilidad del estado de la red para el Coordinador Eléctrico

Limitación en la efectividad de las medidas del Plan de Recuperación del Servicio

Deficiencias en el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura

Un generador auxiliar fuera de servicio desde 2019

Falta de mantenimiento en sistemas de baterías (UPS) que presentaban fallas previas

El informe íntegro fue remitido a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), y el Coordinador solicitó a Transelec la presentación de un plan de acción correctivo a más tardar el próximo 10 de octubre.