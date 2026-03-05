Periodista del Serviu Biobío manejaba cuenta troll donde insultaba a damnificados de incendios

El jefe del Departamento de Comunicaciones del Serviu Biobío renunció a su cargo luego de admitir que administraba una cuenta anónima en redes sociales desde la cual publicó mensajes ofensivos dirigidos a personas afectadas por los incendios forestales.

Se trata del perfil @analistasilencioso, el cual era manipulado por el periodista Gonzalo Arturo Cofré Hube, quien trabajaba en la institución desde 2015 y desde octubre de 2023 ejercía como jefe de comunicaciones, puesto que previamente había ocupado de forma subrogante.

Tras darse a conocer su identidad, el periodista reconoció ser él quien estaba detrás de la cuenta y presentó su renuncia inmediata, según informó Radio Biobío.

El perfil mencionado anteriormente intervenía con frecuencia en las publicaciones del propio servicio para responder a críticas y respaldar la gestión institucional. En uno de esos casos, ante la consulta de una usuaria sobre el apoyo para arrendatarios y allegados tras los incendios, la cuenta respondió de forma irónica señalando que ya existían ayudas y que no se repondría todo.

En otro intercambio, frente a cuestionamientos por la evaluación de viviendas dañadas, el hombre utilizó expresiones despectivas contra usuarios, mientras que en otro caso publicó mensajes críticos contra el futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje.

Posteriormente el sujeto aseguró lamentar las molestias que la situación pudo generar y ofreció disculpas a quienes se hayan sentido afectados, en especial a las familias damnificadas por los incendios.

La directora regional del Serviu Biobío, María Luz Gajardo, calificó los comentarios emitidos desde esa cuenta como "altamente inadecuados", subrayando que no representan la postura de la institución.