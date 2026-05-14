Destacan a Chile por digitalización del Registro Civil y sistema de estadísticas vitales

La Organización Mundial de la Salud (OMS) destacó y valoró el trabajo de Chile en la modernización e integración de su sistema de Registro Civil y Estadísticas Vitales, reconociendo al país como un "ejemplo internacional en el uso de la tecnología para registrar nacimientos y defunciones de manera oportuna, segura y confiable".

El reconocimiento pone en valor el trabajo del Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI), dijo la entidad pública, que es responsable de registrar todos los hechos vitales de las personas, como nacimientos, matrimonios y defunciones.

En particular, la OMS subrayó positivamente el intercambio diario de información entre el Registro Civil y el Ministerio de Salud, lo que ha permitido mejorar la calidad y rapidez de los datos sobre defunciones y sus causas.

"Gracias a este trabajo coordinado, Chile dispone de información confiable que resulta fundamental para conocer las principales necesidades de salud de la población y orientar adecuadamente la toma de decisiones", aseguró el director nacional del Registro Civil, Omar Morales.

Este esfuerzo interinstitucional tiene una larga trayectoria, pues en 1982 el Registro Civil, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y Minsal suscribieron un convenio de colaboración para el procesamiento de estadísticas vitales, el que ha permitido fortalecer la producción de estadísticas oficiales, y adecuarla la misma a las nuevas tecnologías.