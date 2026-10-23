SII aplicará rebajas de contribuciones a viviendas afectadas por catástrofes

El Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció una rebaja en las contribuciones del segundo semestre de 2026 para las propiedades que hayan sufrido daños por catástrofes naturales durante este año, como incendios, inundaciones, terremotos o temporales.

La medida busca que los dueños de estos inmuebles paguen un monto acorde con el estado actual de sus propiedades, ya que los daños pueden reducir su valor.

La rebaja se aplicará a las propiedades que hayan sufrido daños por una catástrofe y cuya afectación pueda ser comprobada por el SII, lo que considera tanto los inmuebles ubicados en sectores informados al Servicio por organismos competentes como aquellos cuyos daños estén respaldados por los antecedentes disponibles, siempre que el organismo pueda verificar que la propiedad resultó afectada.

El descuento dependerá de la magnitud de los daños y quienes cumplan con los requisitos recibirán una notificación del organismo, sin necesidad de realizar trámites para acceder al beneficio.

En caso de que una propiedad dañada no sea incluida automáticamente, su dueño podrá solicitar una revisión del avalúo fiscal, que es el valor que el Estado le asigna al inmueble y que se utiliza para calcular las contribuciones.

Para hacerlo, deberá ingresar una solicitud en el sitio web del SII y presentar documentos que permitan demostrar los daños, como fotografías, certificados de organismos públicos u otros antecedentes que acrediten la situación de la propiedad.

Con esa información, el Servicio evaluará cada caso y determinará si corresponde reducir el valor fiscal del inmueble, rebajar las contribuciones o aplicar ambas medidas, de manera que el cobro considere los daños provocados por la catástrofe.