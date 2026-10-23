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Tópicos: País | Servicios públicos | SII

SII detecta más de $3,2 billones en pagos no declarados en cuentas del extranjero

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El organismo recibió información financiera de 90 países mediante un sistema internacional que permite intercambiar datos sobre cuentas y activos en el extranjero.

SII detecta más de $3,2 billones en pagos no declarados en cuentas del extranjero
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El Servicio de Impuestos Internos (SII) detectó posibles irregularidades tributarias en cuentas financieras que contribuyentes chilenos mantienen en el extranjero, por lo que inició auditorías a 33 personas tras identificar pagos no declarados por más de $3,2 billones.

Para realizar la fiscalización, el organismo recibió información financiera de 90 países mediante un sistema internacional que permite intercambiar datos sobre cuentas y activos en el extranjero, con el objetivo de detectar montos que no hayan sido informados al declarar impuestos en Chile.

Los antecedentes también permitieron conocer en qué países se concentra el dinero asociado a personas con residencia en Chile. Suiza encabeza la lista, con saldos por cerca de $9,9 billones, seguida de Luxemburgo, con $7,8 billones, y las Islas Caimán, con $4,3 billones.

En total, los diez países con los mayores montos —entre ellos Nueva Zelanda, Perú, Bahamas, Irlanda, Liechtenstein, Reino Unido y España— reúnen más de $31,1 billones en saldos vinculados a contribuyentes con domicilio en Chile.

A partir del cruce de los datos recibidos con sus propios registros, el SII identificó a 144.388 titulares directos e indirectos de cuentas y otros productos financieros en el extranjero, aunque esto no significa que todas esas personas hayan cometido una irregularidad.

Como parte del proceso, el organismo ya notificó a 8.700 contribuyentes para que revisen su situación y regularicen los montos que corresponda declarar en la Operación Renta, antes de avanzar con eventuales sanciones.

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