Región de Coquimbo: Experto analizó seguidilla de sismos en zona del terremoto de 2015

Una serie de sismos se han percibido en los últimos días en el Parque Nacional Fray Jorge, ubicado en la comuna de Ovalle (Región de Coquimbo), cuyos epicentros se han registrado en la misma zona donde ocurrió el terremoto de septiembre de 2015, que tuvo magnitud de 8,3.

ℹ️ Más de 30 réplicas se han registrado posterior al sismo de magnitud 5.3 Mw durante esta noche en la región de Coquimbo.



Recordemos que esto NO es un enjambre sísmico, solamente son réplicas, típicas de un sismo de orígen interplaca (subducción. pic.twitter.com/7jsEUtpr8o — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) April 24, 2025

Marco Cisternas, académico del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), explicó que "es normal que en Chile siempre estén ocurriendo pequeños temblores, esto por estar sobre la zona de contacto entre la placa de Nazca y la Sudamericana. Es parte de la dinámica geológica del país".

Sin embargo, enfatizó que lo que está ocurriendo en Fray Jorge "son temblores un poco más grandes y perceptibles por la población".

"Los científicos aún no podemos interpretar del todo este aumento en el tamaño de los temblores. Podrían tratarse de réplicas del terremoto de 2015 o de un proceso de reactivación sísmica de esa zona", agregó el también investigador del Laboratorio de GeoTsunami de la PUCV.

De igual manera, el profesor también puntualizó que, "afortunadamente, el terremoto del 2015 liberó una buena porción de la energía acumulada en esta área. Por eso, si ocurriera un terremoto ahora en esa zona, no debería ser un evento muy grande", aclaró.

No obstante, precisó que lo anterior no significa que no exista riesgo en sectores colindantes, pues "al norte o al sur de esta zona podría haber más energía acumulada y, por ende, un potencial mayor para eventos significativos".

Efecto de los terremotos en la geografía local

Respecto al efecto de la geografía local sobre los terremotos, Cisternas indicó que los sismos se originan en el contacto de placas, aproximadamente a 40 kilómetros, por lo que "la geografía superficial no debería determinar la sismicidad. Sin embargo, ciertos accidentes geográficos como las penínsulas pueden reflejar o ser resultado de límites de segmentos tectónicos que sí determinan los largos de ruptura de grandes terremotos".

Consultado por el Parque Fray Jorge, el experto aseveró que está ubicado "inmediatamente al sur de la Península Lengua de Vaca. En caso del terremoto de 2010, la Península de Arauco actuó como límite sur, y el terremoto gigante de 1960 rompió el área comprendida entre la península de Arauco, por el norte y la Península de Taitao por el sur".

Cisternas precisó que esta actividad sísmica podría tratarse de "una reactivación del mismo segmento que se rompió en 2015 o como parte de su proceso de cicatrización, de curación, de lo que se rompió en 2015".